BYD tente un trait d’humour sur les charges sociales françaises

En France, le coût du travail est régulièrement dénoncé par les chefs d’entreprise. Du côté des salariés, la différence importante entre le salaire brut et le salaire net est aussi souvent décriée. Pour se glisser dans la tendance, BYD France tente une publication très spéciale sur le réseau social Instagram.

L’image en question compare la grande berline haut de gamme de la firme chinoise BYD Seal et la petite citadine électrique BYD Dolphin Surf. Au-dessus de chaque modèle, deux lignes : salaire brut, salaire net. De quoi moquer gentiment la somme restante pour les salariés français une fois les charges sociales déduites. Pour mémoire, la Seal débute à 41 990 euros tandis que la Dolphin Surf s’échange à partir de 18 990 euros.

Des avis partagés

Dans les commentaires, les réactions positives se mêlent aux réactions négatives. Des internautes reprochent au community manager en charge de l’administration de la page de rabaisser les propriétaires de Dolphin Surf tandis que d’autres saluent l’humour bien vu et l’audace d’une telle publication. Détail amusant, le statut comprend une demande du salarié Byd : "Svp mettez des likes et partagez peut être que j’aurai une voiture de fonction". Pour augmenter ses chances d'atteindre cet objectif, rendez-vous sur la publication.