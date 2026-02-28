BMW en zone de turbulences : pourquoi le constructeur enchaîne les campagnes de rappels ?

Série noire pour Bmw. Pour la deuxième fois en quelques semaines, le constructeur automobile doit procéder à un rappel d’envergure de ses modèles pour risque d’incendie.

Selon un avis publié par l’Office allemand des véhicules à moteur (KBA), environ 337 000 véhicules sont concernés à l’échelle mondiale, dont 29 000 sur le seul marché allemand.

Un risque de court-circuit localisé

Cinq modèles, produits entre le 9 juin 2022 et le 5 décembre 2025, sont visés par cette mesure. Il s’agit des Serie 5, Serie 7, i5, i7 et de la sportive M5.

Une malfaçon potentielle sur le faisceau de câbles du tableau de bord serait à l’origine de cette mesure de précaution. D’après les autorités de régulation, une manipulation lors du remplacement du filtre d’habitacle pourrait endommager ces câbles. Ce défaut de pose est susceptible d’entraîner « un court-circuit avec dégagement de fumée et risque d’incendie », précise le KBA.

À ce jour, aucun incident n’a été recensé par le constructeur. Les propriétaires concernés sont invités à se rapprocher de leur concessionnaire pour un contrôle et une mise en conformité du câblage, une opération intégralement prise en charge par la marque.

Une succession de déconvenues en chaîne

Ce nouvel incident intervient dans un contexte délicat pour le groupe de Munich. À la mi-février, BMW avait déjà dû rappeler plus de 500 000 véhicules, dont 30 000 en France pour un défaut sur le relais de démarreur. Ce composant présentait une usure prématurée pouvant, là encore, provoquer une surchauffe locale et un départ de feu. En septembre 2024, déjà la marque avait dû rappeler 1,5 million de véhicules à cause d’un problème « lié à son système de freinage intégré produit par un fournisseur ». Sans parler de la vaste campagne de rappels liée aux air bags Takata qui avait touché 266 820 unités en France.

Pour le géant allemand, l’enjeu est désormais de rassurer ses clients sur la fiabilité de ses derniers modèles, alors que la transition vers l’électrique impose des cadences de production et des architectures électroniques de plus en plus complexes.