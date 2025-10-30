Propriétaire de BMW, vous êtes peut-être concerné par ce rappel

Les rappels sont monnaie courante dans l’industrie automobile. Certains sont plus problématiques que d’autres à l’image de celui qui concerne les airbags Takata avec les risques véritables qu’encourent les automobilistes, un scandale unique dans l’histoire de l’automobile.

Celui de BMW qui nous intéresse ici n’a aucun rapport avec l’équipementier japonais. Tout d’abord, les risques sont sans commune mesure. Ensuite, la volumétrie n’a rien de commun, même si le constructeur doit tout de même rappeler 30 000 exemplaires rien qu’en France.

Le problème se situe au niveau de démarreur qui peut pendre l’eau et se corroder. D’après Bmw, « cela pourrait occasionnellement entraîner des difficultés de démarrage du moteur. Un court-circuit pourrait également survenir, entraînant une légère surchauffe locale du démarreur. Dans de très rares cas, cela pourrait entraîner des dommages matériels. Ce phénomène peut aussi se produire lorsque le véhicule est éteint. » Pour faire simple, le constructeur doit se prémunir d’un possible risque d’incendie.

Au global, ce rappel (exactement cinq campagnes différentes en interne chez BMW) concerne les véhicules produits entre le 18 novembre 2016 et le 15 avril 2021 et peu de modèles sont épargnés. L’opération est bien sûr prise en charge par le constructeur et dure entre 30 minutes et 1h30.

Liste des modèles concernés :

BMW Série 1 (F20 et F21)

BMW Série 3 (G20 et G21)

BMW Série 4 (G22)

BMW Série 5 (G30 et G31)

BMW Série 6 (G32)

BMW Série 7 (G11 et G12)

BMW X3 (G01)

BMW X4 (G02)

BMW X5 (G05)

BMW Z4 (G29)

BMW X7 (G07)

En théorie, vous devriez recevoir un courrier. Seulement, une inexactitude de l’adresse postale sur votre certificat d’immatriculation peut suffire à empêcher la bonne réception des courriers. Afin de savoir si votre voiture est concernée par cette campagne, vous pouvez appeler directement le service après-vente du réseau muni de votre carte grise. Le numéro d’identification (E) vous sera demandé.