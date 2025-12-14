La BMW Série 1 F40 est-elle la plus fiable des Série 1 en occasion ?

En bref

MAXI-FICHE FIABILITÉ. La Série 1, c’est la compacte de Bmw, rivale des Audi A3, Mercedes Classe A et autres Volvo V40 ou Alfa Giulietta. Et ce fut aussi, avant la montée en puissance du SUV X1, la meilleure vente de BMW en France. Nous parlons ici de la troisième génération, baptisée « F40 », et c’est presque étonnant que Ferrari n’ait rien trouvé à redire, même si ce n’est qu’un nom de code…

La Série 1 F40, commercialisée de 2019 à 2024 (pas de restylage durant sa durée de vie), a complètement changé d’architecture par rapport à la précédente. En changeant de plateforme pour utiliser la « UKL », inaugurée par Mini et par le monospace Série 2 Active Tourer, la Série 1 abandonne la propulsion et devient, pour la première fois, une traction.

Cela dit, la marque a fait des efforts pour conserver un comportement dynamique typique de la marque, avec un dynamisme certain. Mais les amateurs de drift en seront tout de même pour leurs frais. La compacte à l’hélice abandonne aussi au passage son 6 cylindres en ligne sur la version M135i, qui passe au 4 cylindres. Elle ne dispose donc plus que de 3 et 4 cylindres, essence et diesels. En diesel, on trouve donc un 3 cylindres 1.5 de 116 ch (116d) et un 4 cylindres 2.0 de 150 ch (118d) et 190 ch à transmission intégrale (120d xDrive). En essence, on trouve un 3 cylindres 1.5 de 109 ch (116i) et 136/140 ch (118i), et un 4 cylindres 2.0 de 178 ch (120i), 265 ch (128i) et 306 ch à transmission intégrale (M135i xDrive).

On retiendra par ailleurs de la Série 1 F40 un système multimédia non compatible avec Android Auto, un équipement parfois un peu pingre, et une habitabilité arrière ainsi qu’un volume de coffre moyen. Ses qualités sont ailleurs, avec un comportement toujours joueur et sain, des moteurs sobres spécialement en diesel, et une qualité de fabrication digne des standards de la marque.

En occasion, l’offre est large et variée, et la fiabilité s’améliore par rapport à la génération F20/F21 précédente, ce qui est une bonne chose. Par contre, les tarifs sont toujours assez salés.