La BMW Série 1 F40 est-elle la plus fiable des Série 1 en occasion ?
Dates clés
- Septembre 2019 : commercialisation de la Série 1 « F40 »
- Juin 2024 : arrêt de commercialisation de la Série 1 F40
En bref
MAXI-FICHE FIABILITÉ. La Série 1, c’est la compacte de Bmw, rivale des Audi A3, Mercedes Classe A et autres Volvo V40 ou Alfa Giulietta. Et ce fut aussi, avant la montée en puissance du SUV X1, la meilleure vente de BMW en France. Nous parlons ici de la troisième génération, baptisée « F40 », et c’est presque étonnant que Ferrari n’ait rien trouvé à redire, même si ce n’est qu’un nom de code…
La Série 1 F40, commercialisée de 2019 à 2024 (pas de restylage durant sa durée de vie), a complètement changé d’architecture par rapport à la précédente. En changeant de plateforme pour utiliser la « UKL », inaugurée par Mini et par le monospace Série 2 Active Tourer, la Série 1 abandonne la propulsion et devient, pour la première fois, une traction.
Cela dit, la marque a fait des efforts pour conserver un comportement dynamique typique de la marque, avec un dynamisme certain. Mais les amateurs de drift en seront tout de même pour leurs frais. La compacte à l’hélice abandonne aussi au passage son 6 cylindres en ligne sur la version M135i, qui passe au 4 cylindres. Elle ne dispose donc plus que de 3 et 4 cylindres, essence et diesels. En diesel, on trouve donc un 3 cylindres 1.5 de 116 ch (116d) et un 4 cylindres 2.0 de 150 ch (118d) et 190 ch à transmission intégrale (120d xDrive). En essence, on trouve un 3 cylindres 1.5 de 109 ch (116i) et 136/140 ch (118i), et un 4 cylindres 2.0 de 178 ch (120i), 265 ch (128i) et 306 ch à transmission intégrale (M135i xDrive).
On retiendra par ailleurs de la Série 1 F40 un système multimédia non compatible avec Android Auto, un équipement parfois un peu pingre, et une habitabilité arrière ainsi qu’un volume de coffre moyen. Ses qualités sont ailleurs, avec un comportement toujours joueur et sain, des moteurs sobres spécialement en diesel, et une qualité de fabrication digne des standards de la marque.
En occasion, l’offre est large et variée, et la fiabilité s’améliore par rapport à la génération F20/F21 précédente, ce qui est une bonne chose. Par contre, les tarifs sont toujours assez salés.
Caradisiac a aimé
- Le comportement routier
- La qualité de fabrication
- La sobriété des moteurs, surtout les diesels
- Un large choix de moteurs
- Les performances toujours suffisantes
- La fiabilité améliorée par rapport à la précédente
Caradisiac n'a pas aimé
- L’habitabilité arrière
- Quelques mesquineries d’équipement
- La disparition du 6 cylindres
- Un coût d’entretien assez élevé
Nos versions préférées
- (F40) 118D 150 8CV LUXURY BVA
- (F40) 120I EDITION SPORT DKG7
Qualités et défauts
Ce qui peut vous tenter
- Le comportement routier : malgré le passage à la traction, le comportement de la Série 1 reste tout à fait dynamique.
- La qualité de fabrication : contrairement à la première génération de Série 1, décevante sur ce point, cette génération est tout à fait dans les standards de la marque, c’était déjà le cas de la 2e génération d’ailleurs.
- La sobriété : les moteurs, essence comme diesels, se montrent peu voraces en carburant, malgré l’absence d’hybridation, même légère.
- Large choix de moteurs : on trouve des essence trois ou quatre cylindres de 109 ch à 306 ch, et des diesels de 116 à 190 ch. Et on a souvent le choix entre boîte mécanique ou automatique, et 4x2 ou 4x4 sur les moteurs les plus puissants.
- Les performances : même avec les plus petits moteurs 3 cylindres essence et diesel, les performances sont suffisantes. Et pour les plus hautes puissances, la Série 1 F40 exploite chaque cheval de façon optimale.
- La fiabilité améliorée : Par rapport aux générations précédentes, la fiabilité s’est améliorée, ce qui réserve une belle tranquillité d’esprit.
Ce qui peut faire hésiter
- L’habitabilité arrière : elle est mesurée, par rapport au gabarit de la voiture, comme sur les précédentes générations.
- L’équipement : on peut voir çà et là des absences d’équipement, ou des équipements en option, alors qu’ils sont classiques même chez des constructeurs généralistes, comme le régulateur de vitesse, absent en entrée de gamme, tout comme la réplication de smartphone.
- Plus de 6 cylindres : la version 135i passe du 6 au 4 cylindres, en perdant au passage sa sonorité naturellement belle, pour une sonorité artificielle qui passe par les haut-parleurs, et qui est de toute façon moins agréable.
- Le coût d’entretien : on reste dans des sphères qui sont supérieures à celles des modèles généralistes, même si la Série 1 est dans le peloton moyen des modèles premium.
Budget
Achat / Cote :
Les tarifs en neuf n’étaient pas donnés, d’autant plus qu’il fallait souvent souscrire à quelques options pour agrémenter l’équipement parfois chiche ou lacunaire. On parle de premiers prix en 2019 de 30 000 € aussi bien pour un modèle 116d que pour un 118i, hors options. En occasion, les premiers prix sont du coup encore assez élevés. Ainsi, un modèle de 2019, en 118d et affichant plus de 180 000 km, vous obligera à sortir encore plus de 13 000 €. Et si c’est un essence, avec moins de kilomètres au compteur, en moyenne 120 000, ce sera autour de 14 500 €. Mais on parle là des « meilleures affaires », car en moyenne, C’est encore 1 000 € de plus. Pas donné.
Consommation :
Là, le bilan est beaucoup plus flatteur. BMW maîtrise bien le sujet et propose des moteurs à la fois performants et pas trop gourmands. En essence, un 118i 136/140 ch tournera autour de 7 litres, et une 120i de 190 ch ne boira pas plus de 8 litres/100. En diesel, c’est particulièrement impressionnant, car un 116d se contentera de 5 litres, un 118d de 5,4 litres et un 120d xDrive ne montera pas au-dessus de 5,8 l/100.
Assurance :
La Série 1 est moins chère à assurer que ses rivales premium allemandes, de façon assez notable, environ 10 % de moins que la Mercedes Classe A en particulier. Cela permet d’économiser environ 65 € par an. Pas le Pérou, mais ça peut compter. C’est par contre plus onéreux que les moins chères des françaises, mais une Peugeot 308 est tout aussi chère au niveau des primes.
Prix des pièces :
La Série 1 se situe un peu en dessous de l’Audi A3 et la Mercedes Classe A au niveau du prix de son panier de pièces. La Mercedes est de loin la plus onéreuse, que ce soit au niveau des pièces de freinage, des filtres, des amortisseurs ou du turbo pour les diesels. La Série 1 est la moins chère pour le démarreur, et le turbo, mais elle demandera plus d’effort que l’A3 pour les disques ou les filtres. Si l’on ne tient pas compte du turbo, elle est entre l’A3 et la Classe A.
Entretien :
Les intervalles de révision sont théoriquement de 25 000 km ou 2 ans pour les essence, et 30 000 km ou 2 ans pour les diesels, mais l’auto calcule en temps réel le kilométrage maximum, selon divers paramètres, comme le nombre de démarrages à froid ou l’utilisation plus ou moins dynamique du moteur. Les blocs sont tous à chaîne de distribution donc sans entretien durant la vie de la voiture, sauf problème. Par contre attention, les tarifs de révision ne sont pas donnés chez BMW, donc au final, malgré des échéances éloignées, le coût d’entretien reste assez élevé.
Fiabilité
Description :
Globalement, la sérénité est de mise avec cette troisième génération de Série 1. Les soucis avec les diesels et leur chaîne se sont évaporés, ceux de volant moteur, de circuit de refroidissement, ou de boîte de transfert aussi. Alors entendons-nous bien, la fiabilité n’est pas « parfaite », mais elle est de très bon niveau. En tout cas rien qui puisse faire que l’on déconseille un achat en seconde main.
Pannes lourdes ou immobilisantes :
- Rien à signaler à ce chapitre.
Autres pannes ou faiblesses :
- Échappement. Les clapets du silencieux d’échappement peuvent se mettre à couiner/grincer.
- Trains roulants. Certains propriétaires se plaignent que leur auto tire à droite. Un souci de géométrie, qu’il faut tout simplement régler.
- Vanne EGR. Sur les diesels, encore quelques cas d’encrassement. Il faut alors nettoyer ou remplacer la pièce.
- Chaîne de distribution. Plus rien à voir avec les générations d’avant, mais encore de très rares cas de chaîne de distribution qui se décale, surtout sur le 3 cylindres essence. En général, BMW a pris en charge cette réparation
Aspect extérieur :
- Rien à signaler à ce chapitre.
Finition intérieure :
- Bruits de mobilier. Sur certaines auto, quelques rossignols peuvent s’inviter dans l’habitacle. Mais cela n’a rien de systématique, ni de trop important.
Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord :
- Bugs. Encore et toujours quelques problèmes électroniques, qui peuvent potentiellement affecter la Série 1, toutes versions confondues. Caméra de recul qui ne fonctionne pas, alerte de franchissement de ligne, auto hold qui se déconnecte, ouverture main-libre qui dysfonctionne, Bluetooth qui se coupe, et mises à jour qui plantent et peuvent immobiliser l’auto sont quelques uns des soucis remontés par les propriétaires.
Rappel de rectification en concession :
- Octobre 2024. Un dysfonctionnement du système peut entraîner une perte d’assistance de freinage, et un risque accru d’accident par allongement des distances de freinage. Les modèles concernés sont sortis de chaîne entre le 9 juin 2022 et le 27 janvier 2024.
- Mai 2020. Les modèles fabriqués entre le 25 janvier et le 12 mars 2020 retournent à l’atelier pour un souci d’airbag conducteur. Il peut ne pas se gonfler correctement, et augmenter ainsi le risque de blessure en cas d’accident. L’air chaud qui sort par les évents du coussin peut aussi brûler le conducteur.
Meilleures versions
En Diesel : (F40) 118D 150 8CV LUXURY BVA
En Essence : (F40) 120I EDITION SPORT DKG7
