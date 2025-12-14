Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw Serie 1 F40

Fiche fiabilité

La BMW Série 1 F40 est-elle la plus fiable des Série 1 en occasion ?

Manuel Cailliot

Dates clés

  • Septembre 2019 : commercialisation de la Série 1 « F40 »
  • Juin 2024 : arrêt de commercialisation de la Série 1 F40
En bref

MAXI-FICHE FIABILITÉ. La Série 1, c’est la compacte de Bmw, rivale des Audi A3, Mercedes Classe A et autres Volvo V40 ou Alfa Giulietta. Et ce fut aussi, avant la montée en puissance du SUV X1, la meilleure vente de BMW en France. Nous parlons ici de la troisième génération, baptisée « F40 », et c’est presque étonnant que Ferrari n’ait rien trouvé à redire, même si ce n’est qu’un nom de code…

La Série 1 F40, commercialisée de 2019 à 2024 (pas de restylage durant sa durée de vie), a complètement changé d’architecture par rapport à la précédente. En changeant de plateforme pour utiliser la « UKL », inaugurée par Mini et par le monospace Série 2 Active Tourer, la Série 1 abandonne la propulsion et devient, pour la première fois, une traction.

Cela dit, la marque a fait des efforts pour conserver un comportement dynamique typique de la marque, avec un dynamisme certain. Mais les amateurs de drift en seront tout de même pour leurs frais. La compacte à l’hélice abandonne aussi au passage son 6 cylindres en ligne sur la version M135i, qui passe au 4 cylindres. Elle ne dispose donc plus que de 3 et 4 cylindres, essence et diesels. En diesel, on trouve donc un 3 cylindres 1.5 de 116 ch (116d) et un 4 cylindres 2.0 de 150 ch (118d) et 190 ch à transmission intégrale (120d xDrive). En essence, on trouve un 3 cylindres 1.5 de 109 ch (116i) et 136/140 ch (118i), et un 4 cylindres 2.0 de 178 ch (120i), 265 ch (128i) et 306 ch à transmission intégrale (M135i xDrive).

On retiendra par ailleurs de la Série 1 F40 un système multimédia non compatible avec Android Auto, un équipement parfois un peu pingre, et une habitabilité arrière ainsi qu’un volume de coffre moyen. Ses qualités sont ailleurs, avec un comportement toujours joueur et sain, des moteurs sobres spécialement en diesel, et une qualité de fabrication digne des standards de la marque.

En occasion, l’offre est large et variée, et la fiabilité s’améliore par rapport à la génération F20/F21 précédente, ce qui est une bonne chose. Par contre, les tarifs sont toujours assez salés.

Caradisiac a aimé

  • Le comportement routier
  • La qualité de fabrication
  • La sobriété des moteurs, surtout les diesels
  • Un large choix de moteurs
  • Les performances toujours suffisantes
  • La fiabilité améliorée par rapport à la précédente

Caradisiac n'a pas aimé

  • L’habitabilité arrière
  • Quelques mesquineries d’équipement
  • La disparition du 6 cylindres
  • Un coût d’entretien assez élevé

Nos versions préférées

  • (F40) 118D 150 8CV LUXURY BVA
  • (F40) 120I EDITION SPORT DKG7

Qualités et défauts

Ce qui peut vous tenter

  • Le comportement routier : malgré le passage à la traction, le comportement de la Série 1 reste tout à fait dynamique.
  • La qualité de fabrication : contrairement à la première génération de Série 1, décevante sur ce point, cette génération est tout à fait dans les standards de la marque, c’était déjà le cas de la 2e génération d’ailleurs.
  • La sobriété : les moteurs, essence comme diesels, se montrent peu voraces en carburant, malgré l’absence d’hybridation, même légère.
  • Large choix de moteurs : on trouve des essence trois ou quatre cylindres de 109 ch à 306 ch, et des diesels de 116 à 190 ch. Et on a souvent le choix entre boîte mécanique ou automatique, et 4x2 ou 4x4 sur les moteurs les plus puissants.
  • Les performances : même avec les plus petits moteurs 3 cylindres essence et diesel, les performances sont suffisantes. Et pour les plus hautes puissances, la Série 1 F40 exploite chaque cheval de façon optimale.
  • La fiabilité améliorée : Par rapport aux générations précédentes, la fiabilité s’est améliorée, ce qui réserve une belle tranquillité d’esprit.

Ce qui peut faire hésiter

  • L’habitabilité arrière : elle est mesurée, par rapport au gabarit de la voiture, comme sur les précédentes générations.
  • L’équipement : on peut voir çà et là des absences d’équipement, ou des équipements en option, alors qu’ils sont classiques même chez des constructeurs généralistes, comme le régulateur de vitesse, absent en entrée de gamme, tout comme la réplication de smartphone.
  • Plus de 6 cylindres : la version 135i passe du 6 au 4 cylindres, en perdant au passage sa sonorité naturellement belle, pour une sonorité artificielle qui passe par les haut-parleurs, et qui est de toute façon moins agréable.
  • Le coût d’entretien : on reste dans des sphères qui sont supérieures à celles des modèles généralistes, même si la Série 1 est dans le peloton moyen des modèles premium.

Budget

Achat / Cote :

Les tarifs en neuf n’étaient pas donnés, d’autant plus qu’il fallait souvent souscrire à quelques options pour agrémenter l’équipement parfois chiche ou lacunaire. On parle de premiers prix en 2019 de 30 000 € aussi bien pour un modèle 116d que pour un 118i, hors options. En occasion, les premiers prix sont du coup encore assez élevés. Ainsi, un modèle de 2019, en 118d et affichant plus de 180 000 km, vous obligera à sortir encore plus de 13 000 €. Et si c’est un essence, avec moins de kilomètres au compteur, en moyenne 120 000, ce sera autour de 14 500 €. Mais on parle là des « meilleures affaires », car en moyenne, C’est encore 1 000 € de plus. Pas donné.

Consommation :

Là, le bilan est beaucoup plus flatteur. BMW maîtrise bien le sujet et propose des moteurs à la fois performants et pas trop gourmands. En essence, un 118i 136/140 ch tournera autour de 7 litres, et une 120i de 190 ch ne boira pas plus de 8 litres/100. En diesel, c’est particulièrement impressionnant, car un 116d se contentera de 5 litres, un 118d de 5,4 litres et un 120d xDrive ne montera pas au-dessus de 5,8 l/100.

Assurance :

La Série 1 est moins chère à assurer que ses rivales premium allemandes, de façon assez notable, environ 10 % de moins que la Mercedes Classe A en particulier. Cela permet d’économiser environ 65 € par an. Pas le Pérou, mais ça peut compter. C’est par contre plus onéreux que les moins chères des françaises, mais une Peugeot 308 est tout aussi chère au niveau des primes.

Prix des pièces :

La Série 1 se situe un peu en dessous de l’Audi A3 et la Mercedes Classe A au niveau du prix de son panier de pièces. La Mercedes est de loin la plus onéreuse, que ce soit au niveau des pièces de freinage, des filtres, des amortisseurs ou du turbo pour les diesels. La Série 1 est la moins chère pour le démarreur, et le turbo, mais elle demandera plus d’effort que l’A3 pour les disques ou les filtres. Si l’on ne tient pas compte du turbo, elle est entre l’A3 et la Classe A.

Entretien :

Les intervalles de révision sont théoriquement de 25 000 km ou 2 ans pour les essence, et 30 000 km ou 2 ans pour les diesels, mais l’auto calcule en temps réel le kilométrage maximum, selon divers paramètres, comme le nombre de démarrages à froid ou l’utilisation plus ou moins dynamique du moteur. Les blocs sont tous à chaîne de distribution donc sans entretien durant la vie de la voiture, sauf problème. Par contre attention, les tarifs de révision ne sont pas donnés chez BMW, donc au final, malgré des échéances éloignées, le coût d’entretien reste assez élevé.

Fiabilité

Description :

Globalement, la sérénité est de mise avec cette troisième génération de Série 1. Les soucis avec les diesels et leur chaîne se sont évaporés, ceux de volant moteur, de circuit de refroidissement, ou de boîte de transfert aussi. Alors entendons-nous bien, la fiabilité n’est pas « parfaite », mais elle est de très bon niveau. En tout cas rien qui puisse faire que l’on déconseille un achat en seconde main.

Pannes lourdes ou immobilisantes :

  • Rien à signaler à ce chapitre.

Autres pannes ou faiblesses :

  • Échappement. Les clapets du silencieux d’échappement peuvent se mettre à couiner/grincer.
  • Trains roulants. Certains propriétaires se plaignent que leur auto tire à droite. Un souci de géométrie, qu’il faut tout simplement régler.
  • Vanne EGR. Sur les diesels, encore quelques cas d’encrassement. Il faut alors nettoyer ou remplacer la pièce.
  • Chaîne de distribution. Plus rien à voir avec les générations d’avant, mais encore de très rares cas de chaîne de distribution qui se décale, surtout sur le 3 cylindres essence. En général, BMW a pris en charge cette réparation

Aspect extérieur :

  • Rien à signaler à ce chapitre.

Finition intérieure :

  • Bruits de mobilier. Sur certaines auto, quelques rossignols peuvent s’inviter dans l’habitacle. Mais cela n’a rien de systématique, ni de trop important.

Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord :

  • Bugs. Encore et toujours quelques problèmes électroniques, qui peuvent potentiellement affecter la Série 1, toutes versions confondues. Caméra de recul qui ne fonctionne pas, alerte de franchissement de ligne, auto hold qui se déconnecte, ouverture main-libre qui dysfonctionne, Bluetooth qui se coupe, et mises à jour qui plantent et peuvent immobiliser l’auto sont quelques uns des soucis remontés par les propriétaires.

Rappel de rectification en concession :

  • Octobre 2024. Un dysfonctionnement du système peut entraîner une perte d’assistance de freinage, et un risque accru d’accident par allongement des distances de freinage. Les modèles concernés sont sortis de chaîne entre le 9 juin 2022 et le 27 janvier 2024.
  • Mai 2020. Les modèles fabriqués entre le 25 janvier et le 12 mars 2020 retournent à l’atelier pour un souci d’airbag conducteur. Il peut ne pas se gonfler correctement, et augmenter ainsi le risque de blessure en cas d’accident. L’air chaud qui sort par les évents du coussin peut aussi brûler le conducteur.

Meilleures versions

En Diesel : (F40) 118D 150 8CV LUXURY BVA

En diesel, et même si déjà à l&#039;époque les ventes déclinaient, on trouve une offre nombreuse et variée. Nul besoin de pousser le curseur jusqu&#039;au 20d de 190 ch. Il est assez cher, et le 18d fait gagner quelques milliers d&#039;euros, sans trop dégrader ni les performances, ni l&#039;agrément global. La Série 1 F40 ainsi dotée est également particulièrement sobre. Pour bénéficier d&#039;un minimum d&#039;équipement par contre, il vous faudra vous diriger vers une finition haute, comme une Luxury.
Commercialisation : 2020
Puissance fiscale : NC
Puissance réelle : 150 ch à 4 000 trs/m
Emission de CO2 : 109 g/km
note :
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10

En Essence : (F40) 120I EDITION SPORT DKG7

Du côté des modèles essence, le bon choix est la 120i. Bien sûr, les 116i et 118i ne déméritent pas, mais pour avoir suffisamment de chevaux et de couple, sans aller jusqu&#039;au deux sportives 128 TI ou M135i, le 120i s&#039;impose. Il a beaucoup d&#039;allonge et de punch. Et il sait modérer son appétit. Pour la transmission, on vous conseille ici de prendre la boîte DKG7. Elle présente un agrément remarquable, elle est rapide, et sait se faire douce en conduite coulée. Et pour ce qui est de la finition, l&#039;Edition sport est plus chère, mais elle est correctement dotée et présente bien, avec des spécificités stylistiques. Quant à la fiabilité, elle est de bon niveau (quelques bugs électroniques...).
Commercialisation : 2020
Puissance fiscale : NC
Puissance réelle : 178 ch à 5 000 trs/m
Emission de CO2 : NC
note :
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Bmw Serie 1 F40

Avis Bmw Serie 1 F40

15,4 /20

Serie 1 F40 (F40) M135I XDRIVE 306 M PERFORMANCE BVA8 (2023)

Par astron972 le 02/12/2023

Je vais aller à l essentiel...les sensations et l adrénaline que l on recherche en s attaquant a ce type d engin..et là c est bluffant..si on perd la somptueuse sonorité du 6 cylindres..( pas top ce 4 cylindres avec ses pétarades amplifiées dans l habitacle)...on gagne en maniabilité, réactivité de manière exceptionnelle.. avec une position conducteur et une ergonomie impeccable pour le style sportif... cette bagnole est un régal sur les petites départementales .. Dieulefit Manosque par le Vercors et le Luberon, (Montgenèvre -col du lautaret- grenoble) ( Annonay -st Etienne par le massif du pilat) ( valence -le puy)..valence -privas-aubenas...elle devore le bitume en s ..sans pitié..et là on est pleinement dans l esprit du mythe bavarois. si vous faites surtout de l autouroute en mode eco avec régulateur..elle fait aussi efficacement le boulot (5l /100km,insonorisation excellente..par contre le confort est moindre (suspensions très fermes !!) qu une routière classique....la ligne extérieure a fait debat...j avoue qu au premier abord,sans etre un integriste de la marque, ce n'est guère engageant, et ça manque de personnalité..mais bon une fois.le volant en main c est tres vite oublié..

18,4 /20

Serie 1 F40 (F40) 128 TI (2021)

Par  le 26/10/2023

Suite à 3 ans de possession d'une Audi A3 8V (2016) TDI 150. J'ai voulu un peu monté en puissance et de prendre un truc plus récent, mais en restant sur (Série 1/Classe A/Audi A3), budget 35K +- 5k suivant coup de cœur.En cherchant des bmw série 1 de plus de 180 CV, je suis tombé sur ma voiture.Config: 128 Ti Full Black + quelques elements en rouge d'origine (Bas de caisse, aérations, autocollants). Sièges bacquets alcantara + Jantes 18 pouces types 554, digital cockpit + ciel de toit noir. Pour faire court, c'est une GTI à la sauce "BMW". Pour ceux qui veulent une "GTI" qui sort du lot, c'est un un choix qui peut s'avérer judicieux. Je me suis renseigné sur la fiabilité du moteur avant de me lancer sur l'achat du véhicule.Je préfère plutôt commencer par les points que que je n'aime pas trop dessus:- Les sieges bacquets peuvent tirer sur le dos sur des trajets longs (> 600 km) me concernant.- La sono d'origine est très bien en terme de restitution voix/instru. En revanche, elle peut s'avérer faiblarde pour ceux qui aiment bien monter le son (privilégier Harman Kardon ou faire un retrofit).- Pour les amateurs de bruits d'échappement, pensez à changer de ligne, après c'est global sur toutes les voitures récentes. En ce qui me concerne, c'est juste ce qu'il faut pour moi.Ce que j'aime dessus: - La couleur noire met en valeur toutes les lignes de la voiture - La position position de conduite et le cockpit orienté vers le conducteur - La puissance et l'agrément de conduite - Le comportement sur route, le véhicule est vissé au sol. Même si c'est une traction, on sent qu'elle a été fabriquée par des gens qui font des propulsions. - Chaque mode de conduite est très bien paramètré. --> En mode confort (à 130km/h) possible d'avoir une autonomie de plus 800km sur autoroute --> Sur un usage quotidien (trajet domicile travail) en mode "ECO PRO" possible de faire 650km en ville + périph parisien --> En mode sport, graaaaand max 500km d'autonomie ... le plaisir de conduite n'a pas de prix. - L'équipement éléctronique à bord et les aides à la conduite sont top. D'autant plus qu'avec Android auto / Apple CarPlay. Le système multimédia est une continuité de votre smartphone, ce qui rend l'expérience à bord excellente.

9,8 /20

Serie 1 F40 (F40) 120D EDITION SPORT AUTO (2021)

Par Amanda74 le 08/09/2023

Je suis propriétaire maintenant depuis 1ans d’une bmw Serie f40 120d 190cv boîte auto année 2021 ,Elle a roulé actuellement, elle cumule 120 000 km maintenant ça fait quatre mois que un matin j’ai voulu la démarrer rien ne s’est passé elle n’a pas voulu démarrer j’ai sollicité l’assistance BMW qui a rapatrier le véhicule dans la concession la plus proche après verdict le cylindre deux fondu en deux détection de l’eau dans le cylindre de culasse fissuré le véhicule présente au compteur 120 750 km à ce jour, BMW n’a pas voulu prendre en considération les réparations, afin que cela soit reconnu en défaut, étant donné que le véhicule n’a pas été suivi chez eux, il a été suivi par un garagiste indépendant, actuellement en procédure judiciaire, expertise BMW n’est plus quelle était la fiabilité ???????? qu’il présentait avant. Ce sont des voitures très fragile à fuir, complètement très déçu !!!En pensant acheter 2L en motorisation diesel que cela est une valeur sûre, une source fiabilité

15,4 /20

Serie 1 F40 (F40) 118D 150 8CV M SPORT BVA (2021)

Par Jules74940 le 31/05/2023

Très bon véhicule. Qualité de fabrication excellente (matériaux mais surtout assemblage), tenu de route exceptionnelle (passage en traction globalement très réussi n'en déplaise aux puristes), moteur coupleux avec performances correctes au vu de la puissance, consommation faible (5.6 sur 40 000km). BVA excellente très douce et rapide. Stabilité sur autoroute. Look top mais critère subjectif.On regrette un entretien extrêmement cher (1000€ la révision des 50 000), un véhicule lui même très cher puisqu'il faut cocher 80% des options à minima et les finitions hautes. Freinage assez moyen sur les freins de série. Pas de microhybridatation ni meme d'hybride rechargeable. Frein moteur faible et boite retrogradant pas assez en descente. Confort très ferme en chassis Msport

Essais Bmw Serie 1 F40

Forum Bmw Serie 1 F40

