Essai - BMW 116i (2023) : que vaut le moteur d'entrée de gamme ?

En bref : 3 cyl. turbo essence 109 ch à partir de 32 050 €

Certains d’entre-vous ont sans doute le souvenir d'un modèle d'entrée de gamme à ce point décevant qu'on en vient à se demander comment il a pu être validé en haut lieu… On pense déjà à des blocs essence atmosphériques asthmatiques, ou plus récemment à de toutes petites cylindrées équipées de turbos paresseux, et aussi à des transmissions longues qui coupent les pattes en relances. Une déconvenue particulièrement cruelle quand elle se présente après un achat à l'aveugle, les moteurs de base étant rarement disponibles à l'essai…

Et les erreurs de casting concernent aussi bien les marques prémiums que les généralistes. De fait, l'essai d'une petite 116i apparaît aussi intéressant que celui d'une Série 1 débordant de chevaux. D'autant plus que cette variante de 109 ch du trois cylindres maison permet une économie de 1 450 € par rapport à la mouture 118i de 136 ch. Toujours ça de pris pour compenser quelques lacunes d'équipement…

Soit un ticket d'entrée à 32 050 €. Encore cher certes, une Peugeot 308 de 130 ch débutant à 29 420 €, mais Volkswagen ne propose pas mieux avec sa Golf. Et une Mercedes Classe A, forcément microhybride, puissante (136+14 ch pour la 180) et à boîte automatique, réclame de son côté 37 949 € au minimum…

Du reste, la Série 1 de troisième génération a de beaux restes malgré une carrière de quatre ans déjà. Tant mieux, car elle ne sera pas restylée… Même si elle n'a pas droit à la dalle numérique incurvée de ses frangines les plus récentes, les écrans restent modernes et faciles à utiliser. En outre, la planche de bord est joliment dessinée et cossue, tandis que l'ergonomie générale, qui n'a pas cédé au tout tactile, facilite la vie. L'espace dévolu aux passagers et aux bagages est dans la moyenne de la catégorie, sans plus.

Sur la route : une disponibilité insoupçonnée…

Demander à un moteur trois cylindres de 109 ch "seulement" de déplacer dignement une compacte BCBG de 1 395 kg tient de la gageure. C'est oublier qu'on a ici affaire à une cylindrée "confortable" de 1 499 cm3, bien pratique pour relancer dès les abysses du compte-tour, avant même que le turbo ne se réveille. Aucune arrière-pensée donc, quand il s'agit de monter une rampe de parking en partant du ralenti, ni au moment de changer de file en seconde roulante dans un embouteillage.

Mieux, l'escargot chargé de souffler de l'air comprimé dans les conduits d'admission a le sommeil léger puisqu'il entre en action dès 1 300 tr/mn : de quoi assurer des relances promptes sur route. Nos mesures en témoignent : en passant de 80 à 120 km/h en 9s4 en quatrième, en 10s5 en cinquième, et en 13s1 en sixième, la 116i assure des reprises assez toniques permettant de dépasser ou grimper des montées d'autoroutes sans jouer exagérément de la commande de boîte de vitesses, plutôt agréable d'ailleurs (guidage précis, verrouillages francs).

Le seul véritable écueil concerne le manque d'allonge à haut régime : c'est là que la 118i prendra le large… Pour ne rien gâter, le trois cylindres se montre ultra-discret (aucune vibration, bruit contenu), et plutôt frugal puisqu’avec 7 l/100 km relevés en moyenne sur l'ensemble de notre essai mêlant ville, route et voies rapides.

Un moteur tout à fait recommandable donc, qui permet déjà de profiter pleinement des qualités routières de la Série 1, au premier rang desquelles un comportement dynamique avec un train avant aussi réactif qu'accrocheur et un postérieur mobile mais progressif, même si certains regretteront toujours le passage de la propulsion à la traction avec cette génération. Une agilité due également à la suspension "direct drive" abaissant la caisse de 10 mm (380 €), hélas toujours un peu trop ferme, même en mode confort.