Huawei un discret géant de l’automobile

Depuis plusieurs années, l’entreprise de Shenzhen, freinée à l’international par les sanctions américaines, a réorienté une partie de son activité vers l’automobile intelligente.

Sans délaisser la téléphonie mobile, Hyawei s’est imposé comme un acteur indispensable de la mobilité électrique et intelligente. Pas comme constructeur, mais en qualité de fournisseur clé de technologies.

Discrètement partout

Huawei propose des composants et systèmes avancés comme les plateformes de conduite autonome (ADAS), les cockpits intelligents (HarmonyOS, Huawei HiCar), les moteurs électriques (ePowertrain), les capteurs lidar, la connectivité 5G, ainsi que des solutions logicielles pour la gestion du véhicule.

Le groupe veut s’imposer comme un fournisseur incontournable de technologies pour l’automobile électrique et connectée, en équipant un large éventail de marques, des constructeurs chinois comme Changan, Dongfeng, BAIC, GAC Motor. L’influence du géant chinois s’étend également auprès des constructeurs étrangers. : Audi, BMW, Mercedes, Porsche ou encore Renault, ils sont nombreux à avoir opté pour le programme Huawei Inside, qui propose des technologies de conduite autonome et des cockpits numériques prêts à l’emploi.

Développer une nouvelle voiture avec SAIC

Après Aito, Luxeed, Stelato et Maextro, Huawei codéveloppe avec SAIC (MG, Maxus) une cinquième marque automobile via l’alliance automobile chinoise HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Son nom : Shangjie qui signifie « Monde Supérieur » en chinois. Le Shangjie H5, dont les images ont été dévoilées fin juillet, sera le premier modèle de cette nouvelle marque. Il s’agit d’un SUV 5 places produit par SAIC en collaboration avec Huawei. Il devrait être disponible dès septembre 2025 en Chine, et proposé en version 100 % électrique (BEV) ou hybride rechargeable à autonomie étendue (EREV). Son incursion, comme un des principaux équipentiers téchnologique automobile, semble porter ses fruits.

La R&D pour préparer demain

L'entreprise rapporte que ses résultats sont en ligne avec les prévisions, ayant généré un chiffre d'affaires de 118 milliards $ (+22,4 %) et un bénéfice net de 8,6 milliards $, en recul de 28 % 24,6 milliards $ alloués à la R&D. Investir pour mieux appréhender l’avenir dans l’automobile ?