Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi

Huawei un discret géant de l’automobile

Dans Economie / Politique / Autre actu économie / politique

Lionel Bret

0  

Sans avoir encore jamais produit une seule voiture en son nom propre, Huawei s’est imposé comme un acteur central sur le marché automobile.

Huawei un discret géant de l’automobile
L’Audi Q6L e-tron est la première voiture allemande équipée du système ADAS de Huawei ©ALEX PLAVEVSKI/EPA/MaxPPP

Depuis plusieurs années, l’entreprise de Shenzhen, freinée à l’international par les sanctions américaines, a réorienté une partie de son activité vers l’automobile intelligente.

Sans délaisser la téléphonie mobile, Hyawei s’est imposé comme un acteur indispensable de la mobilité électrique et intelligente. Pas comme constructeur, mais en qualité de fournisseur clé de technologies.

Discrètement partout

Huawei propose des composants et systèmes avancés comme les plateformes de conduite autonome (ADAS), les cockpits intelligents (HarmonyOS, Huawei HiCar), les moteurs électriques (ePowertrain), les capteurs lidar, la connectivité 5G, ainsi que des solutions logicielles pour la gestion du véhicule.

Le groupe veut s’imposer comme un fournisseur incontournable de technologies pour l’automobile électrique et connectée, en équipant un large éventail de marques, des constructeurs chinois comme Changan, Dongfeng, BAIC, GAC Motor. L’influence du géant chinois s’étend également auprès des constructeurs étrangers. : Audi, BMW, Mercedes, Porsche ou encore Renault, ils sont nombreux à avoir opté pour le programme Huawei Inside, qui propose des technologies de conduite autonome et des cockpits numériques prêts à l’emploi.

Développer une nouvelle voiture avec SAIC

Après Aito, Luxeed, Stelato et Maextro, Huawei codéveloppe avec SAIC (MG, Maxus) une cinquième marque automobile via l’alliance automobile chinoise HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Son nom : Shangjie qui signifie « Monde Supérieur » en chinois. Le Shangjie H5, dont les images ont été dévoilées fin juillet, sera le premier modèle de cette nouvelle marque. Il s’agit d’un SUV 5 places produit par SAIC en collaboration avec Huawei. Il devrait être disponible dès septembre 2025 en Chine, et proposé en version 100 % électrique (BEV) ou hybride rechargeable à autonomie étendue (EREV). Son incursion, comme un des principaux équipentiers téchnologique automobile, semble porter ses fruits. 

La R&D pour préparer demain

L'entreprise rapporte que ses résultats sont en ligne avec les prévisions, ayant généré un chiffre d'affaires de 118 milliards $ (+22,4 %) et un bénéfice net de 8,6 milliards $, en recul de 28 % 24,6 milliards $ alloués à la R&D. Investir pour mieux appréhender l’avenir dans l’automobile ?

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/