Salon de Paris - GAC Hyptec SSR : cette sportive de 1 200 ch passe de 0 à 100 km/h en 1s9 !

Ce coupé Hyptec SSR est bien entendu une vitrine sur le stand du constructeur chinois GAC. Une belle idée d'ailleurs dans un salon où l'on croise surtout des SUV. Le style n'a rien d'extraordinaire malgré des ouvertures de portes en élytre, mais les lignes sont équilibrées.

Quoi qu'il en soit, c'est surtout la fiche technique qui impressionne, avec trois moteurs électriques qui produisent 1 223 ch au total, et un couple de 1 230 Nm. Dans le détail, un moteur avant produit à lui seul 435 ch, tandis que les deux moteurs situés sur l'essieu arrière délivrent 788 ch.

Équipée d'une boîte de vitesses à deux rapports, cette supercar de 1 990 kg à vide serait capable de gober le 0 à 100 km/h en 1,9 seconde et d'atteindre 251 km/h en pointe. Par ailleurs, la batterie NMC de 74,69 kWh garantirait une autonomie de 506 km. Côté trains roulants, les ingénieurs ont mis les petits plats dans les grands avec des triangles superposés en alliage d'aluminium à l'avant comme à l'arrière, un amortissement piloté et un différentiel autobloquant électronique. GAC prévoit d'ores et déjà une commercialisation en Europe. Tarif aux États-Unis : environ 178 000 dollars.

Une sportive qui a le mérite d'attirer les badauds vers les modèles grand public du constructeur, notamment des SUV assez soignés à bord. À commencer par l'Aion V (ci-dessous) : un modèle familial 100 % électrique de 4,60 m de long, soit le gabarit de l'Audi Q4 ou de son cousin Skoda Enyaq. Au programme du modèle présenté : 224 ch permettant un 0 à 100 km/h en 7s9, et une batterie de 75,3 kWh qui promet 521 km sur le cycle moyen WLTP.

Juste à côté, un modèle à profil coupé, et plus long avec 4,93 m d'un pare-chocs à l'autre : le Hyptec HT. Également "zero émission", celui-ci avance une ambiance chaleureuse, et un bel espace tant dans l'habitacle que dans le coffre, qui cube 670 dm3. Ce dernier est complété par un frunk de 55 litres. Autonomie mixte WLTP annoncée : 450 km

Mais la marque sait également produire des moteurs thermiques pour des modèles hybrides rechargeables. En témoigne l'ES9 : un 7 places de 5,01 m de long équipé d'un 2.0 essence et d'un moteur électrique, ce dernier promettant de fonctionner seul durant 110 km grâce à une batterie de 25,5 kWh. La puissance cumulée atteint 190 ch.

Enfin, la marque compte dans son catalogue un monospace : l'E9. Motorisé par la même mécanique PHEV que l'ES9, il se distingue par une face avant à la calandre massive, un format XXL (5,21 m de long pour 1,89 m de large) et un habitacle luxueux, avec notamment deux larges fauteuils au second rang.