Nouveau CLA Shooting Brake 2025 : plus de praticité sous un ciel étoilé

EN BREF Version break de la berline CLA 455 + 101 litres de coffre Disponible en 100 % électrique

250 + 272 ch et 350 353 ch Commandes ouvertes fin 2025

Depuis 2015, la Mercedes CLA possède sa déclinaison break, ou plutôt "brake", la bien nommée "Shooting Brake". La différence tient au fait que le volume maximal d'emport n'est pas privilégié, tandis que le style, oui. On se retrouve dons avec un break qui a presque un profil de coupé. On a dit presque...

Ainsi en 2025, Mercedes présente cette même variante de carrosserie appliquée à la troisième génération de CLA, présentée en mars de cette année, et dont vous retrouverez d'ailleurs l'essai le 17 juillet sur Caradisiac (on vous donne rdv). Au menu, un plus pratique hayon bien sûr, un volume total de coffre en hausse, plus d'espace au-dessus de la banquette arrière, et un ciel étoilé dont on jaugera le côté bling-bling à l'aune du pays dans lequel on vit.

Plus concrètement, le CLA Shooting Brake de dernière génération garde les mêmes mensurations que la "berline coupé" dont il est issu, soit 4,72 m de long, 1,855 m de large et 1,47 m de haut. C'est 3,5 cm de plus en longueur, 2,5 cm de plus en largeur et 1 cm de plus en hauteur que la précédente génération.

Et esthétiquement, il est identique à la berline jusqu'au montant B (montant central). Strictement. Mais ensuite, bien sûr, la ligne de toit est plus haute, tout en descendant en pente douce vers la poupe, ce qui l'éloigne visuellement des vrais breaks, au compartiment arrière carré et au hayon vertical. Cela dit, cette même poupe reprend les codes de la berline, avec son bandeau lumineux reliant les feux, qui arborent une signature lumineuse en forme de logo de la marque.

La proue, elle, est donc identique à la berline déjà découverte dans nos colonnes. Les feux sont reliés par un bandeau lumineux, à la manière de tous les derniers modèles de la marque et plus particulièrement les électriques (EQA, EQB, EQE, EQS, etc.). Désormais un gimmick classique donc. Mais ce qui l'est moins, c'est la calandre. Déjà remarquée sur la Cla berline, elle est reprise en deux versions ici aussi. Une ajourée aux étoiles chromées pour les motorisations thermiques micro-hybrides, et une version pleine sur fond noir laqué dont la principale et impressionnante originalité est d'être constellée de 142 étoiles qui s'illuminent lorsque les phares s'allument.

Cela pourra, oui, être perçu comme bling-bling sur certains marchés, au contraire d'autres qui en seront fans, comme la Chine, probablement. L'étoile du logo est elle aussi désormais illuminée, une mode chez tous les constructeurs qui se sont rués sur cette possibilité lorsque la Loi les y a autorisés.

Enfin le profil affiche des poignées rétractables, des rétroviseurs profilés, des jantes de 17 à 19 pouces selon les finitions ou les options, tandis que la ligne de vitrage est typique d'un shooting brake, très arrondie et laissant tout de même la place à une vitre de custode améliorant (un peu) la rétrovision.

Un habitacle moderne et techno, à la qualité de finition inégale

Dans l'habitacle, rien ne change par rapport à la berline. Mais par rapport à la précédente génération, les évolutions sont flagrantes. Ainsi, Mercedes dote sa nouveauté de la dernière version du "superscreen". Une dalle qui traverse entièrement la planche de bord et dont l'aspect "planche de surf" pourra aussi bien plaire que rebuter.

Devant le conducteur, un écran de 10,25 pouces affiche les informations de conduite. L'écran central multimédia mesure, lui, 14 pouces de diagonale. Et en option, le passager avant peut lui aussi disposer de son propre écran. Toujours de 14 pouces, il lui offrira la possibilité d'accéder à la musique, à des vidéos en streaming, et même à des jeux. Cet écran se fige lorsque le conducteur le regarde, pour des raisons de sécurité évidentes.

La qualité de fabrication souffle le chaud et le froid. Les matériaux de planche de bord, de contreportes, ou partout où on peut poser ses mains sont de bonne facture (plastiques moussés ou pelliculés). Et on peut choisir ses placages. Mais la console centrale flottante, les matières situées sur ses flancs, ou encore le volant, sonnent plus roturiers. Et c'est un peu décevant, car d'une part la précédente génération ne commettait aucun impair, et d'autre part ce sera un peu difficile à avaler vu les tarifs pratiqués.

Le système multimédia est la dernière version du MBUX de la marque (Mercedes-Benz User Xperience), qui est cette fois-ci "faite maison" et prend le nom de MB.OS. C'est lui qui fait dire à Mercedes que la dernière CLA est le modèle "le plus intelligent jamais fabriqué par la marque". En effet, outre la gestion de toutes les fonctions de l'auto, il intègre non pas une mais deux intelligences artificielles. Tout d'abord, comme dans beaucoup de modèles aujourd'hui, le fameux Chat GPT d'Open AI, qui pourra converser avec vous en langage naturel, répondre à vos questions, vous conseiller un restaurant ou élaborer des quizz pour vos enfants sur la route des vacances. Mais aussi Gemini, l'IA de Google, qui sert plutôt à tout ce qui est navigation connectée, nous ont indiqué les chefs de projets.

En termes d'équipement de confort et de sécurité, d'aides à la conduite, le nouveau CLA Shooting Brake, comme la berline, fait le plein, avec évidemment de la conduite autonome, de la connectivité, des sièges électriques, moult applications de musique ou de vidéos, des jeux, mais aussi, pour les versions électriques, une pompe à chaleur ou un planificateur de trajet intégré, en plus de la possibilité de contrôler son auto avec son smartphone. Une caméra située sur le haut de l'écran central sert aussi à de la reconnaissance faciale, et permet d'adapter les réglages de l'auto aux préférences de chacun des conducteurs.

Mais un équipement a attiré notre attention pour son côté inédit et pour le moins m'as-tu vu. Un s'agit du toit panoramique vitré, qui peut en option recevoir un traitement spécial étoilé. Oui, il peut afficher pas moins de 158 étoiles, dont la couleur sera accordée à celle de l'éclairage d'ambiance. Alors ok, c'est une curiosité, ok ça amusera les enfants pendant 2 minutes, les voisins aussi, mais c'est très bling-bling, cette fois-ci assez objectivement. On peut heureusement désactiver ces étoiles et conserver uniquement la possibilité d'opacifier la vitre pour se préserver du soleil, à la manière du toit panoramique de chez Renault, le Solar Bay.

De l'espace en plus, de l'espace en moins

Les passagers arrière, les mieux placés pour profiter de cet immense toit qui court jusqu'au hayon, s'installeront sur la banquette avec beaucoup plus de facilité que dans la berline, grâce à une découpe de portière bien plus haute. Une fois assis, et malgré un empattement majoré de 6 cm, l'espace aux genoux régresse de 7 mm. Pas trop visible, surtout pour un petit gabarit comme votre serviteur. Par contre la garde au toit est supérieure de 26 mm par rapport à la berline, et ça c'est sensible, et aussi en progression de 11 mm à l'avant et de 7 mm à l'arrière par rapport à la précédente génération. Toujours bon à prendre, c'était un des défauts pointés sur l'ancien.

Le volume de coffre, lui, régresse de 30 litres avec 455 litres banquette en place. C'est mieux de 50 litres que la berline cependant, et si on y ajoute les 101 litres du (grand) frunk situé sous le capot, les 556 litres totaux sont plus généreux qu'avant. Attention, cela ne vaut que pour les versions électriques, on ne connaît pas les chiffres pour les thermiques, qui n'auront pas de frunk.

Thermique, électrique, 2 ou 4 roues motrices, et des autonomies records !

Si l'esthétique du Shooting Brake diffère, la technique est strictement identique. Avant la disponibilité future de motorisations micro-hybrides 48 volts de 136, 163 et 204 ch, dont le moteur électrique de 28 ch situé dans la boîte 8 rapports, et relié à une batterie de 1,3 kWh permettra de parcourir quelques centaines de mètres en électrique, le CLA Shooting Brake sera lancé en versions 100 % électriques.

Il y aura une version 250+, propulsion, dotée d'un moteur de 272 ch et 335 Nm de couple situé sur l'essieu arrière. Son 0 à 100 est annoncé en 6,8 s. pour une vitesse maxi de 210 km/h. Elle sera accompagnée d'une version 350, dotée de 2 moteurs pour une puissance cumulée de 353 ch, un couple de 515 Nm, et un 0 à 100 abattu pile en 5 secondes. Sur ce modèle, le train avant est en temps normal découplé pour favoriser la consommation. Il s'active en moins de 2 dixièmes de seconde pour transformer la voiture en transmission intégrale et disposer de la puissance maximale. L'électronique se charge de répartir puissance et couple sur les deux essieux selon les besoins de motricité.

Autre caractéristique, et non des moindres, de ces versions électriques, une boîte de vitesses à deux rapports, comme on a pu le voir sur Porsche Taycan, et sur Audi e-Tron GT. Le second rapport passe vers 110 km/h, et l'avantage est de bénéficier d'excellentes performances à basses vitesses, et d'une consommation améliorée à haute vitesse sur autoroute. Le meilleur des deux mondes en somme...

Toutes les versions reposent sur une nouvelle plateforme modulaire multi-énergies baptisée "MMA" (Mercedes Modular Achitecture), reposant sur une architecture électrique 800 volts. Et deux capacités de batterie seront proposées. La petite de 58 kWh sera une unité LFP (Lithium-Fer-Phosphate) dont Mercedes se refuse à communiquer clairement l'autonomie et les capacités de recharge. Certainement pour mieux mettre en lumière la grosse batterie de 85 kWh utiles, seule disponible au lancement. Celle-ci est une unité NMC (Nickel-Manganese-Cobalt) qui permet au CLA Shooting Brake d'annoncer 761 km d'autonomie en version 250+ et 730 km en version 350. Des chiffres record pour la catégorie, que nous nous empresserons de vérifier lors des premiers essais.

En bonne plateforme 800 volts, la MMA permet des vitesses de recharge élevées. Ainsi, ce sera 22 kW en courant continu sur bornes publiques, et jusqu'à 320 kW en courant continu sur bornes rapides (et 200 kW jusqu'à 80 %). De quoi passer de 10 à 80 % de charge en 22 minutes, et de récupérer entre 300 et 310 km d'autonomie en 10 minutes. Les fonctions V2H (vehicule to home, la voiture peut alimenter sa maison) et V2G (vehicule to grid, la voiture peut alimenter le réseau national) sont disponibles.

Pour terminer, sachez que le CLA Shooting Brake sera disponible à la commande à partir de la fin de l'année 2025, pour des premières livraisons qui auront lieu début 2026. Les grilles de tarifs ne sont pas connues à date, mais si l'on se base sur la différence actuelle de tarif entre une berline et un "brake", qui est d'un peu plus de 1 000 €, ce dernier devrait démarrer autour de 54 000 €, puisque la berline débute à 52 900 €.