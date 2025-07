Sortie estivale pour la future Mercedes Classe C électrique de la marque de Stuttgart.

Il reste encore du temps avant de découvrir la version de série de la Mercedes Classe C électrique. Alors qu’on l’annonçait pour cette année, la Mercedes Classe C se fait attendre et patientera jusqu’à l’année 2026 pour afficher ses caractéristiques techniques. Mais déjà nos chasseurs de scoop ont percé quelques-uns de ses secrets.

Pris en photo lors d’un essai sur route ouverte, le prototype de la Mercedes Classe C électrique est encore bien protégé par un épais camouflage. Mais l’on distingue sous les adhésifs les projecteurs et les feux qui sont les modèles définitifs qui seront installés sur le modèle de production.

Une concurrence qui l’attend de pied ferme

La Mercedes Classe C électrique ira se frotter aux autres modèles électriques des marques haut de gamme. Ainsi dans le viseur de la Mercedes qui pourrait se nommer EQC, on trouvera la BMW i4, mais aussi la prochaine BMW i3 et ses déclinaisons sportives sur base « Neue Klasse », la future Audi A4 e-tron qui devrait arriver en fin d’année. Il y a aussi une bataille de prévue avec la Tesla Model 3. Pour tenter de les battre, la Mercedes Classe électrique devrait disposer d’un long rayon d’action, on parle de 900 km d’autonomie !

Plateforme différente de celle de la CLA

Cette Mercedes Classe C électrique repose sur une base MB-EA (Mercedes-Benz Electric Architecture) différente de la base MMA de la Mercedes CLA. Elle sera disponible en deux roues motrices (propulsion) et quatre roues motrices, mais n’existera pas en carrosserie break (seule la Mercedes Classe C thermique qui va être restylée y aura droit). Proche du style de la CLA dans sa partie avant, la Mercedes Classe C s’en différencie par un arrière plus haut et compact. On voit sur les photos que la malle de coffre dispose d’une ouverture étroite et d'un seuil de chargement assez haut.