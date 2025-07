Connaissez-vous le point commun entre cette Renault 4 et la vasque olympique?

Le grand public a découvert l’œuvre de Mathieu Lehanneur à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris au cours de l’été 2024. Ce designer avait en effet été choisi par les organisateurs pour dessiner la torche dans laquelle s’est promenée la flamme pendant plusieurs semaines. Mathieu Lehanneur s’est surtout fait connaître grâce à la création de la vasque circulaire portée par un ballon. Or cette œuvre fait son retour dans le jardin des Tuileries pendant tout l’été.

Ce que l’on sait moins, c’est que Mathieu Lehanneur a aussi approché le monde de l’automobile. En 2021, la direction du marketing de Renault a interrogé le designer sur sa vision de la Renault. Le choix de ce créateur n’est pas fortuit. Diplômé de l'École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), Mathieu Lehanneur est un designer engagé. Passionné par la science, il a une approche pluridisciplinaire qui se veut utile et pétrid de nouvelles technologies. Avec sa transformation de la R4,, intitulée « Suite n° 4 », le créateur a « voulu hybrider le monde de l’automobile et celui de l’architecture pour créer une chambre d’hôtel à ciel ouvert. Mieux qu’une suite dans le plus beau des palaces, elle est exactement là où vous le souhaitez : face à la mer, au milieu d’un champ ou en mouvement dans la ville de vos rêves ».

La partie arrière de la R4 est remplacée par une verrière en polycarbonate qui apporte la transparence et la luminosité d’une architecture de verre. Sur le toit, une grille de panneaux solaires laisse passer les rayons du soleil en transparence et, en même temps, aide à recharger la batterie du véhicule. Le service des Couleurs & Matières de Renault a été impliqué dans le projet. Les sièges et le tableau de bord sont tapissés d’un velours jaune tandis que l’espace arrière est recouvert d’un tissu chenille épais d’aspect côtelé. La Suite n°4 avait été dévoilée en octobre 2021 dans le cadre du salon Maison & Objet.