Renault va nommer un PDG la semaine prochaine, mais il ne fera peut-être que l'intérim

Renault a réduit la liste des potentiels successeurs à Luca De Meo à la tête de Renault. Selon le Financial Times, trois noms se dégagent.

Denis Le Vot, l'actuel directeur général de Dacia, et Maxime Picat, l'ancien responsable des achats et de l'approvisionnement de Stellantis figuraient déjà parmi les favoris. En revanche, François Provost, le directeur des achats de Renault était jusqu'alors resté sous les radars.

Deux profils attendus...

Depuis l'annonce du départ de Luca De Meo, le nom du boss de Dacia revient avec insistance comme celui ayant le plus de chance de devenir le big boss de la marque au Losange. Denis Le Vot dispose de deux atouts : avoir réussi un parcours sans faute dans le développement de la marque roumaine et être déjà au sein de Renault Group.

Un autre challenger de poids revenait fréquemment. Maxime Picat, ancien directeur des achats et de la logistique de Stellantis, et responsable de la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, figure jusque-là comme la seule candidature extérieure connue. L'homme a réussi à redresser la marque Peugeot en Chine. Depuis son départ de Stellantis fin juin, groupe qu'il souhaitait diriger, l'homme est totalement libre de s'engager avec Renault.

... Et une surprise

L'apparition de François Provost est quant à elle plus surprenante. L'actuel directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques a pour lui d'avoir fait toute sa carrière chez Renault et de siéger aux côtés de Denis Le Vot au conseil d'administration de Horse, l'entité électrique détenue à parts égales par Renault et Geely. Après un passage du côté de Bercy et du ministère de la Défense.

Jusqu'alors une autre candidature, revenait régulièrement. Celle de Fabrice Cambolive, à la tête de la marque Renault. L'homme est-il pour autant hors jeu ? Le processus pour trouver le profil idéal semble prendre plus de temps que prévu.

En attendant de trouver son futur grand calife, la marque au losange évoque la nomination d'un PDG par intérim pour remplacer Luca De Meo qui quittera son poste le 15 juillet. De quoi laisser du temps au temps pour trouver son successeur.