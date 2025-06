Stellantis : la garde rapprochée d'Antonio Filosa est désormais connue

La nomination du patron a été longue, mais celle de son état-major n’a pas traîné. Le jour même de sa prise de fonction à la tête de Stellantis, les 12 mousquetaires qui vint entourer Antonio Filosa sont connus. Et l’on y retrouve aucune tête inconnue.

Tous et toutes sont issus du groupe et changent de position ou conservent la leur. Toutes ? Sur ces 12 membres on ne retrouve que deux femmes, dans des postes, certes importants, comme la communication pour Clara Ingen Housz et les achats pour Monica Genovese, mais peut-être moins déterminants que les directions des grandes régions, les finances ou la production.

Le marketing et le design au second rang

Ce nouveau comité de direction est également complété d'un groupe de quatre qui s’il n’est pas directement rattaché au codir, reporte néanmoins directement à Filosa.

À noter que des fonctions souvent jugées essentielles comme le design et le marketing, sont désormais rangés dans ce second cercle, ou l’on retrouve le Français Olivier François qui va chapeauter le marketing mondial du groupe, ainsi que l’Américain Ralph Gilles, qui tient ce rôle depuis 2021.

Olivier François va d’ailleurs conserver sa fonction à la tête de Fiat après avoir occupé celle de DS qu’il avait abandonné au profit de Xavier Peugeot. Conserver les postes, ou du moins les anciens de la maison, semble d’ailleurs le credo qui a semblé guider ce casting, puisque Filosa s'occupe, en parallèle, de la zone Amérique, et que Jean-Philippe Imparato est toujours le boss de l’Europe. Il récupère également Maserati. Une manière de stabiliser Stellantis, pour ne pas retomber dans le turn-over effréné de l’ère Tavares.

Maxime Picat s'en va

Enfin, cette nouvelle équipe est également constituée pour ne pas heurter les différentes susceptibilités patriotiques, puisqu’il est composé, à part presque égales, d’Américains et d’Italiens. Quant aux Français ils arrivent en force avec 6 nominations dans les deux cercles. Reste un absent dans cette liste trinationale : il s'agit de Maxime Picat qui quitte le navire qu'il souhaitait diriger. Son départ le rapproche-t-il de la direction du concurrent Renault ? réponse dans un petit mois.

Il ne reste plus à ce petit monde, nommé ce 23 juin, qu’à se mettre au travail rapidement pour tenter de renflouer le bateau Stellantis, dont l’action a baissé de 33% au cours des 6 derniers mois, durant la période de vacance de la direction.

Une urgence soulignée par la réunion organisée dès le lendemain de la prise de fonction d’Antonio Filosa, qui va regrouper, le 24 juin, les 250 cadres dirigeants du groupe à Turin. Les nombreux chantiers à venir, de l’avenir de certaines marques (Lancia, DS, Maserati) aux problèmes de ventes (et de produits) américains, devraient amener la réunion à se prolonger un tantinet.