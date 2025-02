Stellantis change les patrons de Peugeot, DS et Jeep

Après le licenciement du directeur général Carlos Tavares, la nouvelle direction du groupe Stellantis continue ses remaniements. Cette fois, ce sont plusieurs postes stratégiques qui sont visés avec d’anciens lieutenants de l’organisation débarqués et des « nouveaux » placés à la tête de marques.

Le changement le plus important concerne sans doute la personne responsable du développement des logiciels au sein du groupe, ces points qui ont causé tant de maux lors du lancement de certains produits et notamment la Citroën C3. Yves Bonnefont, chef du département logiciel, se voit remplacé par Ned Curic qui dirigera le nouveau département « Développement Produits et Technologie ».

Nouveaux patrons pour Peugeot, DS et Jeep

Du côté des marques, Linda Jackson quitte la direction de Peugeot et se voit remplacée par Alain Favey qui dirigeait précédemment Europcar Mobility. Xavier Peugeot devient le nouveau directeur général de la marque DS Automobiles, qui cherche désespérément à s’imposer comme une référence premium. Bob Broderdorf prend la direction de Jeep, Anne Abboud celle des utilitaires du groupe dans le département Pro One. Antonio Filosa prend aussi du grade en devenant, en plus du poste de COO des régions Amérique, la direction mondiale de la qualité. C’est lui qui va devoir changer l’image du groupe en la matière, fortement écornée ces dernières années.

Enfin, Stellantis crée aussi un nouveau « Marketing Office » visant à mieux concevoir le marketing des marques. C’est Olivier François, le directeur général de Fiat et Abarth, qui le supervisera.