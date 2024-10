Des soucis des moteurs Puretech et 1.5 l BlueHDI en passant par les airbags Takata et la baisse de rentabilité du groupe Stellantis, Peugeot, sa marque phare en Europe, ne connait pas actuellement sa période la plus faste. Pas grave. Linda Jackson positive et reste confiante, comme elle nous l’a révélé au cours de l’entretien qu’elle nous a donné sur le stand Caradisiac du Mondial de l’auto.

dailymotion Linda Jackson, directrice générale de Peugeot : « je suis confiante dans l’avenir »

C’est qu’en plus des nuages qui se sont accumulé depuis le début de l’année, la marque renouvelle son modèle phare, ce qui n’est jamais un exercice facile. Le SUV C qui a ridiculisé la concurrence durant des années : le 3008 a en effet été remplacé au printemps dernier.

Un bon démarrage pour le nouveau 3008

Comment se porte le nouveau modèle ? « Nous avons enregistré 67 000 commandes depuis le mois d’avril » confie Linda Jackson. La directrice-générale est plutôt fière de ce score « et en plus, nous lançons la e-408 au Mondial ». Cette version électrique de la berline qui n’est pas vraiment un best-seller ne sera peut-être le prochain best-seller du Lion, « mais elle nous permet d’offrir une gamme électrique complète. »

Elle ne figurera pas parmi les lauréates admises à bénéficier du prochain leasing social, si ce dernier est renouvelé. Une mesure que Linda Jackson souhaite voir revenir, puisque sa Peugeot e-208 était en tête des ventes de ce coup de pouce limité dans le temps. Un coup de pouce que la directrice-générale souhaite, comme son boss Carlos Tavares, voir appliqué aux modèles d’occasion. Elle devrait être rassurée, ou pas, dans moins de deux mois.

Objectif Le Mans

C’est donc avec confiance qu’elle aborde les prochains mois, tant du point de vue des voitures de série siglées Peugeot, que du sport automobile. Car si certains observatoires avaient des doutes sur l’avenir de la 9X8, la voiture engagée en championnat du monde d’endurance. Mais Linda Jackson l’a affirmé : la quatrième place décroché aux 6h de Fuji ont rassuré l’équipe. « Et désormais, notre objectif, c’est Le Mans 2025 ».