Mondial de l'auto - Retrouvez-nous sur notre stand

Tous les deux ans, la rédaction de Caradisiac se réjouit début octobre des frémissements qui annoncent la tenue prochaine du salon de l'auto à Paris. Et cela à double titre. Tout d'abord parce que nous allons découvrir de nouveaux modèles et aussi, et presque surtout parce que nous allons recevoir la visite de ceux qui nous lisent tout au long de l'année.

Un stand de plus de 100 mètres

Et 2024 ne dérogera pas à cette règle. Mieux même, cette année, Caradisiac dispose du plus grand stand que nous n'ayons jamais eu (hall 7.1) : 100 mètres aux côtés de notre partenaire de toujours La Centrale. Une dimension modeste par rapport aux constructeurs bien sûr, mais bien assez pour un média. Bien assez pour avoir le plaisir de vous retrouver.

Sachez si vous venez à Paris que l'ensemble de la rédaction sera là pendant toute la durée du Mondial pour répondre à vos questions. J'ai nommé côté journalistes, Alexandre Bataille, Julien Bertaux, Manuel Cailliot, Alan Froli, Cédric Pinatel, Pierre-Olivier Marie et Olivier Pagès, accompagnés par Eddy Clio, Alain Dalbera, Antoine Ferrand, Adrien Raseta, nos réalisateurs.

Si vous voulez avoir l’avis d’experts sur toutes les questions liées à l’automobile, n'hésitez pas. Quelles sont les nouvelles voitures présentées au Mondial et que faut-il en penser ? Quels modèles

d’occasion acheter selon les catégories et selon les prix ? Quel est le véritable coût à l’usage

des voitures électriques ? L’autonomie de ces autos est-elle suffisante ? Bref, un passage

obligé pour tout automobiliste en phase d’achat d’une voiture.

Roc et Gravillon : seras-tu là ?

Au-delà de cet aspect pragmatique, nous attendons également avec impatience ceux qui nous lisent chaque jour en déposant des commentaires sur nos articles, aux premiers rangs desquels figure évidemment l'immense Roc et Gravillon que nous saluions déjà en 2011, avant qu'Antoine Dufeu ne l'invite à nous rejoindre au Mondial 2012. Mais point de Roc, ni de Gravillon.

Le mystère que nous tentons d'élucider très fréquemment au sein de la rédaction, à savoir mais qui est-il, ne résiderait-il pas d'ailleurs dans son nom ? Roc : dur. Gravillon : roc émietté. Fort et faible à la fois. En connaissons-nous ? Quoi qu'il en soit, une fois encore, nous t"invitons Roc, nous t'invitons Gravillon à venir te dévoiler sur notre superbe stand. Mais notre espoir est mince. Aussi, nous avons une seule conviction : nous sommes certains que tu seras là et que tu commenteras nos tenues ("tiens, untel a acheté de nouvelles chaussures", nos silhouettes ", tiens, untel a pris du ventre"). Mais nous aurons l'oeil !!

Et comme décidément, nous voulons vous rendre service, vous conseiller, vous aider à acheter votre prochaine voiture, vous pourrez aussi l'acheter pour ainsi dire, en vous rendant sur notre stand ! En effet, nous partageons l'espace avec La Centrale, la première marketplace auto en France (NDLR : La Centrale et Caradisiac font partie du même groupe). La Centrale, vous la connaissez bien sûr depuis plus de 50 ans. Et vous savez que c'est sur ce site que vous pouvez choisir votre future voiture en toute confiance.

Trouvez votre future voiture grâce à l'intelligence artificielle de La Centrale

Sur le stand, des bornes vous permettront de faire défiler les plus de 300 000 autos de toutes marques visibles en ligne. À moins que vous ne préfériez un moyen totalement innovant et unique : le premier assistant personnel de recherche automobile basé sur l'intelligence artificielle. Une innovation qui permet aux utilisateurs de trouver le bon véhicule en langage conversationnel selon leurs besoins et usages.

Mais ce n'est pas tout. La Centrale vous offre de participer sur place à un blind test spécial musique pour les voyages en auto via un dispositif qui vous permettra en outre de gagner des cadeaux...

Vous l'aurez compris : nous avons hâte de vous retrouver. Alors, venez nous voir !