Qui veut une 500 SL façon manga ?

Ne vous méprenez pas : la voiture visible sur ces images n'est pas le fruit d'une génération par intelligence artificielle dont le prompt indique "dessine une Mercedes 500 Sl façon manga". Il s'agit effectivement d'une vraie voiture retravaillée par un artiste pour devenir une véritable art car. Une découvrable disponible à la vente sur le site des enchères rendu célèbre par Doug de Muro Cars & Bids.

D'après la description de l'annonce, la Mercedes 500 SL génération R129 se trouve dans cet état après sa participation à un événement baptisé "Check Engine Light". Le cabriolet rendu très original avec un traitement lui donnant l'air de sortir d'un dessin animé se trouvait lors du show aux côtés d'une Porsche 911 génération 964 et d'une Honda Civic nom de code EF. Le stand sur lesquels ces modèles étaient présentés recevait lui aussi un look manga noir et blanc.

Une voiture revue pour circuler sur la route

Il n'échappera pas aux plus observateurs que des masques se trouvent lors de l'événement sur les surfaces vitrées de la youngtimer allemande. Pour rendre son usage adapté à la route, l'auto perd aujourd'hui ces éléments afin de garantir une visiblité et une rétrovision semblables à la configuration d'origine. Autre information importante lorsqu'il s'agit d'une vente : le kilométrage. L'odomètre indique d'après la fiche technique 225 700 miles (plus de 361 000 kilomètres). Un détail qui explique sans doute l'enchère en cours à 5 100 dollars seulement (4 349 euros au cours actuel).