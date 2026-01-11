Yamaha propose un scooter électrique au prix d’une trottinette au Japon, mais sans la batterie

L’idée n’a rien d’idiot, pour un scooter entendons-nous. Pour comprendre ce mouvement, il faut remonter au printemps 2022. Honda, Yamaha, Suzuki et Kawasaki décident d’œuvrer ensemble sur l’élément le plus épineux de l’électrification des 2 roues : la batterie. L’idée étant de développer une série de véhicules qui partagent les mêmes modules de batterie et d’offrir un service d’échange instantané. Gachaco voit le jour. Une alliance des quatre géants du deux-roues japonais avec Eneos, géant pétrolier qui est actionnaire à 51 % (contre 34 % pour Honda et 5 % pour les trois autres).

Cet échange se fait sur des stations (il y en a actuellement 42 à Tokyo et 7 à Osaka). Cela permet de ne pas attendre que la batterie recharge. Il faut avouer que ce concept de « swap » avait déjà été critiqué pour l’automobile sur Caradisiac. Mais un scooter n’est pas une auto. Ce qui n’est pas pertinent pour l’un peut l’être pour l’autre. Et c’est bien le cas ici. D’ailleurs, ces batteries avaient déjà été évoquées lors de notre essai du scooter Honda EM1.

Mais revenons à ce Jog E (pendant électrique du Jog R). Il s’agit d’un équivalent 50 cm3 doté d’un moteur de 1 700 W délivrant 90 Nm de couple. Il devrait embarquer une batterie de 1,3 kWh. De quoi parcourir 30 km environ avec une charge.

Rien de bien foufou, mais pour 159 500 yens, soit environ 900 €, c’est un moyen pratique de se déplacer en ville pour pas cher.

Il est commercialisé depuis le 22 décembre dernier, dans les boutiques où se situent les stations d’échange de batteries.