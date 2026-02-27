La nouvelle Clio à 180 €/mois, on a quoi pour ce prix-là ?

La Clio 6 de base est équipée d’une motorisation essence 3 cylindres dotée d’une micro-hybridation 12V, ce qui aide à réduire la consommation et les émissions. Comptez sur une moyenne de 5 L/100 km (valeur mixte homologuée WLTP) et sur un malus CO2 de 190 € (114 g de CO2/km). Le prix d’appel de 19 000 € concerne la finition Evolution.

Une LLD attractive à 30 000 km/an

Renault propose également un loyer attractif de 180 €/mois en LLD pour un contrat de 3 ans, 30 000 km au total, avec un premier loyer (apport) de 2 500 €. Le coût total de la location sur 36 mois atteint 8 974,60 €. C’est une offre intéressante si vous êtes un petit rouleur (moins de 10 000 km/an). Soyez vigilant, ce prix de 180 euros ne comprend pas l’assurance décès/invalidité, ni l’assurance perte financière (fortement recommandée en leasing pour couvrir la différence entre l’expert et ce que vous devez à la banque en cas de vol/accident).

Si vous souhaitez davantage de latitude, passer cette offre sur 45 000 km vous coûtera 192 € avec un apport similaire, ce qui reste compétitif. En fin de contrat, la restitution du véhicule chez votre concessionnaire peut engendrer des frais concernant la remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Donc, soyez soigneux.

Le design de la nouvelle Clio d’entrée de gamme n’est pas indigent. Bien au contraire. La signature lumineuse à LED est présente, on retrouve également une antenne requin, des éléments de protection noirs sur les arches de roue et des jantes de 16'' équipées d’enjoliveurs bi-ton. La teinte gratuite de la Clio 6 Evolution est le vert absolu, une teinte métallisée. Dans l’habitacle, cette finition Evolution se caractérise par une sellerie textile grise chinée avec surpiqures. La présentation fait l’impasse sur l’éclairage d’ambiance 3 zones et l’accoudoir central. L’écran face au conducteur mesure 7″, contre 10″ sur les autres versions mais l’écran tactile de 10'' est présent.

Voici le détail complet des équipements de série que vous aurez pour un Clio 6 Evolution de 115 ch à 19 000 € :

Régulateur de vitesse adaptatif (maintient la distance avec le véhicule précédent).

My Safety Switch : Un bouton physique pour activer/désactiver vos aides à la conduite préférées en un clic.

Freinage actif d’urgence avec détection des piétons et cyclistes.

Alerte de franchissement de ligne et assistant de maintien dans la voie.

Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse.

Aide au parking arrière.

Appel d’urgence e-call.

Écran OpenR Link de 10,1 pouces : Un système ultra-réactif avec radio numérique et Bluetooth.

Réplication smartphone sans fil : Compatible Android Auto et Apple CarPlay.

Tableau de bord numérique : Écran 7 pouces face au conducteur.

Services connectés : Mises à jour à distance (FOTA) incluses pendant 5 ans.

Projecteurs Full LED.

Climatisation manuelle.

Frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold.

Jantes 16 pouces avec enjoliveurs bi-ton « Synchro ».

Sellerie textile gris chiné avec surpiqûres turquoise (matériaux partiellement recyclés).

Rétroviseurs électriques et dégivrants (rabattables manuellement sur Evolution).

Lève-vitres électriques avant et arrière à impulsion.