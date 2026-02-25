Deux petites voitures françaises thermiques se retrouvent en tête des ventes du marché automobile européen

Depuis la baisse de régime du Tesla Model Y, la Dacia Sandero est devenue la voiture neuve la plus vendue d’Europe. Elle a terminé première des ventes en 2024 puis en 2025, devant tous les autres modèles. Pourra-t-elle enchaîner avec un troisième titre consécutif ? Rien n’est moins sûr : non seulement elle est désormais concurrencée sur le segment des citadines low-cost par des véhicules chinois compétitifs comme la MG3, mais les citadines plus « cossues » se rebiffent aussi.

Après de bons résultats l’année dernière dans sa précédente mouture, la Renault Clio démarre on ne peut mieux l’année 2026. D’après les données de Data Force publiées par Automotive News, elle termine première sur le mois de janvier 2026 en Europe avec 14 660 unités écoulées (+ 12,2 % par rapport à janvier 2025). Elle devance une auto vieillissante, la Peugeot 208 qui revendique 14 513 exemplaires écoulés sur la même période (-13,8 %), aidée aussi par sa version 100 % électrique dans le comptage. On trouve ensuite la Volkswagen Golf (14 377, -18,2 %), le nouveau Volkswagen T-Roc (14 232, -5,3 %), la Fiat Panda (14 122, -0,4 %), le Volkswagen Tiguan (14 020, -18,6 %) et le Toyota Yaris Cross (13 246, -10,9 %).

Qui tiendra la distance ?

Compte tenu de sa belle performance en 2025 et de son renouvellement récent, la Renault Clio se retrouve donc en position de devenir la voiture la plus vendue de l’année 2026.

Bien évidemment, on parle ici de données très fluctuantes et il faudra voir qui parvient à tenir ce rythme sur les douze mois. Malgré son prix élevé et grâce à des remises, le nouveau Volkswagen T-Roc semble lui aussi capable de décrocher ce titre alors que sa sœur la Golf n’a probablement pas dit son dernier mot. Même remarque pour le Tiguan désormais en rythme de croisière, alors que les Fiat Panda et Peugeot 208 risquent de rentrer dans le rang lors des mois prochains. Elle aussi récemment améliorée, la Dacia Sandero est peut-être capable de revenir dans le match à la régulière.

Un marché à la baisse et l’électrique en hausse

D’après l’ACEA, le marché automobile a démarré l’année 2026 avec 3,9 % de baisse sur le premier mois et les voitures électriques ont représenté tout de même 19,3 % du total des ventes sur cette période. Ce chiffre n’était que de 14,9 % en janvier 2025 et sur l’ensemble de l’année 2025, de 16,7 %. Malgré tous les problèmes expérimentés par les constructeurs sur le sujet, il y a donc bien une progression de cette technologie dans l’absolu sur le marché même si elle est plus lente que prévu.