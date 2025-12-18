La nouvelle Renault Clio hybride a-t-elle toujours tout d’une grande ? Notre verdict après un Lisbonne-Paris de près de 2 000 km

Fin novembre, vous avez pu découvrir notre essai au volant de la sixième génération de Clio. Un format d’essai souvent court ne permettant pas de « vivre » avec l’auto pendant plusieurs jours.

Nous avons donc décidé de retourner au Portugal, cette fois-ci pour parcourir une grande distance au volant du best-seller de la marque. Cet exercice est davantage le rôle d’une routière, mais une « simple » Clio doit être tout aussi capable de le faire.

Au programme, près de 2 000 km à travers le Portugal, l’Espagne et la France. Pour avaler une telle distance, nous privilégions l’autoroute même si nous n’excluons pas totalement le réseau secondaire. Le départ depuis Cascais située sur le front de l’océan Atlantique à 30 km de la capitale se fait sous une météo épouvantable, mêlant rafales de vent et averses.

Au volant de notre Clio, nous récupérons rapidement le grand ruban de macadam. Un terrain sur lequel les motorisations hybrides ne sont pas toujours à leur aise. Notre compagne fait partie de cette catégorie mêlant thermique et électricité puisqu’elle est la seule à l’essai. Une version TCe de 115 ch est également au catalogue, mais l’offre ECO-G de 120 ch (GPL) va se faire attendre jusqu’au second semestre 2026.

Cette inédite mouture de 160 ch, contre 145 ch pour l’ancienne Clio, cumule un moteur 1.8 l quatre cylindres fonctionnant via un cycle Atkinson à un électromoteur et un alterno-démarreur. Comme pour ses autres hybrides, Renault fait appel à une boîte de vitesses à crabot ne contenant que quatre rapports.

Cette dernière n’est clairement pas le point fort de cette chaîne de traction. Ne contenant pas suffisamment de rapports, elle oblige parfois le moteur à se maintenir à des régimes élevés notamment lors des relances ou dans les côtes. De même, les rétrogradages manquent de rapidité. On note que cette Clio hybride est capable de rouler uniquement à l’électrique sur autoroute. Elle fonctionne par phase selon le niveau de charge de la batterie. Dès que la jauge est au milieu, en réalité une barrette sur les deux, le thermique vient à la rescousse de façon imperceptible, hormis au niveau sonore.

Globalement, il fait bon voyager à bord de cette Clio. L’insonorisation est de bonne facture, le conducteur profite d’une bonne position de conduite grâce aux grandes amplitudes de réglage (volant et siège) et la sellerie demeure confortable.

De plus, le poste de conduite, dont l’agencement est très proche de celui de la Renault 5, participe au bien-être. Le combiné d’instrumentation (10 pouces à partir de Techno) est parfaitement lisible tandis que l’écran tactile intégrant les services de Google est bien implanté. Quel bonheur de profiter d’un système intuitif, réactif et performant. Bien sûr, l’ergonomie n’est pas parfaite, mais l’ensemble est tout de même bien étudié. On apprécie toujours les commandes de climatisation déportées et physiques.

En revanche, Renault aurait pu être plus généreux au niveau des rangements. Loin de recevoir un carton rouge, une meilleure contenance de certains emplacements comme celui placé au pied de la console centrale aurait été un plus. Quant au couvercle dépliant, l’idée est franchement discutable, d’autant qu’il ne peut se retirer totalement.

La pluie tombant en continu fait apparaître un phénomène gênant. Les petits montants des vitres latérales avant cumulent de l’eau qui s’écoule ensuite le long des vitres. Cela a pour conséquence de troubler la rétrovision, ne permettant plus d’estimer à quelle distance les véhicules se trouvent, voir de ne plus les distinguer.

Après plus de 600 km effectués, nous sommes arrivés à notre première destination : Valladolid en Espagne. Malgré les conditions de conduite peu agréables, la fatigue ne se fait pas trop ressentir et aucun mal de dos n’est à déplorer. Tant mieux, car le lendemain s’annonce similaire.

Un appétit d’oiseau, même sur autoroute

La sortie du parking souterrain ne laisse que peu d’espoir sur le déroulement de la journée : de la pluie et encore de la pluie. Le but reste le même, passer la frontière française et tenter de rejoindre la ville de Tours.

Les kilomètres cumulés permettent d’obtenir des consommations fiables, de l’ordre de 6,2 l/100 km à 120 km/h et de baisser cette valeur à 4,4 l/100 km lorsque la vitesse est limitée à 80 ou 90 km/h lors des sections comprenant des travaux. Voici des valeurs plutôt flatteuses pour un hybride évoluant sur autoroute.

Mais ce n’est pas tout. La fin de journée et notre passage sur l’A10 nous font mentir : la pluie semble se calmer. L’absence de dénivelé, l’air moins chargé en humidité et la résistance au roulement moindre (les pneus n’ont plus d’eau à évacuer) font chuter l’appétit de notre Clio à 5,7 l/100 km ! Voici un score que l’on observe rarement sur un hybride. Une Toyota Yaris Hybrid ne peut s’aligner avec 6 l/100 km sur le même exercice.

Cette accalmie est aussi l’occasion de s’attarder de faire une pause et de constater l’espace qu’offre notre citadine. Malgré sa longueur supplémentaire (+ 7 cm) par rapport à l’ancienne, ce qui en fait la plus longue du segment, cette Clio n’accueille pas avec plus d’aisance ses hôtes. Si la place du milieu est à proscrire à cause des raisons habituelles (tunnel de servitude imposant et duo assise/dossier trop ferme), les autres peuvent accueillir dans de bonnes conditions deux adultes jusqu’à 1,80 m. On appréciera les liseuses bien placées, moins l’absence de poignées de maintien et de prise USB. À noter également que l’accès n’est pas facilité par la découpe de la portière.

Quant au coffre, Renault a écouté les critiques en abaissant le seuil de chargement de quatre centimètres. Les formes carrées facilitent le chargement et le volume de 391 litres (340 litres VDA) permet de voir venir. Seulement, notre Clio hybride est amputée par la batterie et se contente de 309 litres. Un critère à prendre en compte lors d’un éventuel achat.

Une Clio plus agile qu’une 208

Pour le troisième jour de notre périple, nous décidons d’explorer notre auto sur le réseau secondaire. Les petites routes sont loin d’être une punition, bien au contraire. Si l’on peut pester quelque peu sur la suspension un peu ferme et la lenteur de la boîte en conduite dynamique, le reste est difficilement critiquable. L’auto vire à plat, profite d’un grip élevé du train avant, se montre stable et bien équilibrée. Elle accepte sans broncher d’enchaîner les virages d’autant qu’elle met en confiance son conducteur via une direction suffisamment précise et communicative. Sur ce chapitre, la Clio est plus sympa à mener qu’une Peugeot 208. Et pour ne rien gâcher, elle ne sirote que 4 l/100 km.

Nous avons profité des petites routes pour tester un nouvel équipement, le Pack Safety Driving. Il s’agit alors de combiner le régulateur de vitesse adaptatif et le profil de la route. Ainsi, le système doit adapter l’allure en fonction des virages ou des carrefours. Pour que cela fonctionne, une destination doit être indiquée dans la navigation puisque le régulateur fait en fonction de la cartographie. Dans les faits, ce système ne nous a pas convaincus puisque certains virages ou rond-point n’ont pas été pris en compte, nous obligeant à freiner au dernier moment. Au final, cette « aide » nous a demandé au contraire de la vigilance. Renault nous précise que le modèle essayé est une version de présérie et que ce problème est en cours d’analyse. Nous ne manquerons pas de vérifier son bon fonctionnement lors d’un prochain essai.

Après plus de 1 900 km parcourus, nous évoluons dans la capitale, le terrain idéal pour juger une voiture en milieu urbain. Comme sur route et autoroute, la mécanique se distingue par sa douceur et ses phases en électrique. La chaîne de traction se fait alors oublier, comme le freinage. Souvent problématique sur les hybrides, il n’est ici pas nécessaire de compenser les différences entre le freinage régénératif et celui à friction. Sur ce point, la Clio se comporte comme n’importe quelle voiture thermique.

On note par ailleurs que la vision périphérique vers l’avant est bonne, grâce à des rétroviseurs placés assez bas. En revanche, on ne peut pas en dire autant vers l’arrière, la vérification de l’angle mort est même problématique. Pour les manœuvres, la caméra compense et le faible rayon de braquage est votre allié. Comme dans les autres conditions, la Clio s’est montrée particulièrement frugale en ville en affichant une moyenne de 4,5 l/100 km.

Le bilan : une Clio très convaincante

Même si le tableau n’est pas parfait, cette Clio nous a convaincus. Bien équipée, pourvu d’un système multimédia performant, suffisamment habitable, cette nouvelle Clio se révèle agréable au quotidien. De plus, son insonorisation est soignée et son châssis permet de prendre du plaisir lorsque la route tourne. Prendre l’autoroute ne lui pas peur, d’autant que la puissance disponible est confortable tout en maîtrisant le sujet de la consommation. Difficile de lui trouver de véritables défauts, mais elle serait presque parfaite avec une transmission plus réactive et une suspension plus conciliante. Enfin, il reste le prix, élevé dans l’absolu, mais inférieur à celui de la concurrence.