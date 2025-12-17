Ça y est, la Jaguar de la piscine a retrouvé la terre ferme
Grâce à des bouées et une grue, des plongeurs ont extrait la Jaguar XF piégée dans la piscine de La Ciotat depuis le 11 décembre dernier. La date de réouverture des lieux est encore inconnue.
Souvenez-vous : il y a quelques jours, une automobiliste de 38 ans plongeait par accident avec sa Jaguar XF dans la piscine municipale de La Ciotat. Après la grosse frayeur, place au retrait de l’épave. Une tâche loin d’être aisée sachant que la grande berline premium pèse presque deux tonnes sur la balance.
Pour faire de cette manœuvre un succès, les équipes en charge de l’opération démontent les baies vitrées présentes sur la trajectoire de la sortie, installent des grandes bouées autour du véhicule, et attachent des cordes sous le châssis et l’anneau de remorquage. Quelques instants plus tard, la belle anglaise est de nouveau au sec.
Une vidange de la piscine à venir
D’après la publication Facebook de la page officielle de la ville de La Ciotat, la piscine Paul-Éluard sera prochainement vidée pour un nettoyage complet. La présence de la voiture pendant plusieurs jours sous les eaux a sans surprise pollué le bassin. La mairie communiquera prochainement la date de réouverture de la structure.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération