Roulez surclassé à prix doux avec la Jaguar XF V6

Certes, la berline S-Type n’a pas rencontré escompté par Jaguar. Mais la plate-forme de cette rivale des Audi A6, BMW Série 5 et autre Mercedes Classe E, élaborée avec Ford, s’avère excellente, aussi la conserve-t-on pour sa remplaçante.

Annoncée en 2007 par un concept C-XF au look résolument moderne, quand la S-Type était rétro, la XF (codée X250) est présentée fin 2007. De sa devancière, elle récupère les trains roulants raffinés (bras superposés à l’avant, essieu multibras à l’arrière), ainsi que certains moteurs, le tout étant optimisé.

Sous la ligne aérodynamique (Cx de 0.29) tracée sous l’égide d’Ian Callum se cachent d’intéressants moteurs V6 attelés à une boîte auto ZF à 6 rapports. En essence, on a affaire à un 3,0 l atmo de 238 ch, emmenant la Jag à 237 km/h, les 100 km/h étant franchis en 8,3 s. En diesel, c’est un bloc bien connu qui officie, le 2,7 l biturbo également utilisé chez Peugeot (407, 607), et Citroën (C5, C6).

Dans la Jaguar, il développe 207 ch pour quelque 400 Nm de couple, de sorte qu’il offre des performances similaires à son homologue à essence : 229 km/h au maxi, pour un 0 à 100 km/h exécuté en 8,2 s. Surtout, il consomme 3 l/100 km… de moins, à 7,5 l/100 km en moyenne officielle.

Conséquence logique, comme les deux blocs sont proposés au même prix (48 900 €, soit 62 900 € actuels selon l’Insee), le 2,7 l d représente l’écrasante majorité des ventes. Ce genre de comparaison aide à comprendre pourquoi le diesel a connu un tel succès à l’époque : parfois, il était plus économique dès l'achat !

Le prix des deux modèles est élevé mais il s’accompagne d’un équipement intéressant en Luxe : sellerie cuir, boiseries, clim auto bizone, régulateur de vitesse, radar de recul, chargeur de CD avec hifi 140 watts…

La finition Luxe Premium ajoute le réglage électrique de sièges, les projecteurs bixénon, la coiffe de tableau de bord en cuir, voire la hifi de 320 watts (+ 6 700 € tout de même !). La Jag se vend très correctement, et dès 2009, le V6 au gasoil passe à 3,0 l et 240 ch.

Pour 2012, la XF est restylée, et à cette occasion, le 3,0 l d est également proposé en déclinaison S de 275 ch. En essence, le V6 est uniquement disponible agrémenté d’un compresseur (340 ch). Un très joli break s'ajoute à la gamme en 2013. Cette offre demeurera jusqu’en 2015, les variations concernant les finitions au catalogue. Cette année-là, une nouvelle XF apparaît, qui n'est qu'une XE rallongée...

Combien ça coûte ?

En 2.7d, la XF se déniche dès 4 500 € en totalisant certes 250 000 km environ. Pas forcément déterminant si l’auto a été soigneusement entretenue. A 5 500 €, on passe sous les 200 000 km, à 7 000 €, sous les 150 000 € et à 8 000 € on s’approche des 100 000 km. Les 3.0d 240 ch coûtent environ 1 500 € supplémentaires, alors qu’on rajoutera de 500 € à 1 000 € pour une Luxe Premium, et encore 1 000 € pour une 275 ch. En essence, on comptera un minimum de 6 000 € à 250 000 km, contre 10 000 € à 150 000 km.

Quelle version choisir ?

Si on le peut, autant prendre la 3.0 240 ch, car plus performante, fiable et toujours économiquement plus attractive que la V6 essence. Une finition de base Luxe suffit amplement car elle est déjà bien équipée. Surtout, elle vieillit mieux que la Luxe Premium.

Les versions collector

Là, ce sera plutôt la V6 essence, en finition haute et avec un faible kilométrage (moins de 50 000 km). Le genre de chose qu’on ne trouve guère…

Que surveiller ?

Si le V6 HDi, pardon, Biturbo est intrinsèquement robuste, il connaît son lot d’ennuis, qui ont souvent été résolus sur les exemplaires à fort kilométrage. Le 2,7 l est le plus fragile des deux, souffrant de soucis avec les deux turbos, qui cassent à cause d’un encrassement excessif, en début de carrière.

Par ailleurs, le filtre à particules peut causer bien ennuis si on ne laisse pas sa régénération se terminer : il pollue l’huile moteur, et la casse de celui-ci guette, là sur les deux blocs. Plus rarement, la pompe à huile dysfonctionne (là, cela engendre une casse générale), tout le capteur de masse d’air sur les premiers 2.7, le vase d’expansion se fend parfois, la pompe à eau a des fuites (on l’appelle Félicie), l’alternateur n’est pas très endurant, et la vanne EGR fait des siennes.

Cela peut faire peur comme ça, mais nombre de ces moteurs, bien entretenus et utilisés surtout sur route, ont enchainé les centaines de milliers de kilomètres sans panne majeure… On en trouve d’ailleurs beaucoup à vendre. Le 3,0 l est tout de même bien moins sensible globalement, alors que l'essence n'a pas vraiment de tare, hormis un déshuileur qui peut se décrocher, laissant l'huile maculer la mécanique. Quant à elle, la boîte auto, si elle est vidangée avant 100 000 km, profite d’une belle endurance, sauf si son refroidisseur cède. Si on le remplace à temps, pas de souci, mais si on tarde, il corrompt l’huile de la boîte et celle-ci connaît des avaries.

Côté électrique, attention à la boîte à fusibles qui sur laquelle coule parfois le liquide du bocal de lave-glace, causant des dysfonctionnements. Dans l’habitacle, on surveillera les fonctions électriques (vitres, poignées de porte, commande de boîte), alors que le cuir du tableau de bord (version Luxe Premium notamment) a tendance à rebiquer. Plus une voiture est complexe et richement équipée plus ses soucis potentiels sont nombreux, et la Jag XF ne fait pas exception à la règle. D’où la nécessité d’examiner l’état et le suivi avant le kilométrage.

Sur la route

Très élégante, la Jaguar XF n’est, cela dit, pas spectaculaire. Par les temps qui courent, un peu d’anonymat ne nuit pas… Dans l’habitacle aussi, la sobriété est de mise, mais quand on met le contact, la commande de boîte circulaire qui jaillit de la console et les aérateurs qui s’ouvrent font leur petit effet. Le 2,7 l d s’éveille en silence, puis n’émet qu’une mélodie discrète et raffinée, plus typée V6 que diesel. Sympa !

De plus, cela cadre bien avec l’ambiance feutrée de cette Jaguar globalement très silencieuse et confortable, tant du côté des sièges que de la suspension. Les performances ? Malgré le poids élevé, cette Jaguar marche relativement fort, comme une bonne petite compacte sportive, mais de façon relax.

Elle donne le meilleur à mi-régime, alors que la boîte agit avec suffisamment de douceur et de promptitude. On n’est pas ici pour le sport, même si le comportement routier se révèle précis, sûr et rigoureux, grâce à des trains solidement guidés. Certes, l’auto reste pataude dans les enchainements de virages, mais on ne peut lui reprocher, car son truc, ce sont les voyages autoroutiers. Et là, elle excelle tout en consommant peu : 8 l/100 km.

L’alternative youngtimer

Jaguar XJ8 3.2 (1997 – 2002)

Evolution de la XJ X300, elle-même une XJ 40 largement modernisée, la X308 s’équipe d’un V8 étudié avec Ford, même dans sa version de base 3,2 l. Celle-ci développe tout de même 243 ch et s’attèle à une boîte automatique comptant cinq rapports. Un ensemble bien suffisant pour procurer à cette grande berline au dessin très fin (la dernière chez Jaguar…) de belles performances.

La XJ8 3.2 pointe à 225 km/h, et franchit les 100 km/h en 8,3 s, ce qui procure déjà un plaisir certain, d’autant qu’on en profite confortablement assis dans un habitacle joliment présenté. Très saine et sûre, plus dynamique qu’on ne l’imagine, cette anglaise affiche une belle fiabilité générale, même si on doit surveiller le tendeur de chaîne de distribution et la corrosion. Une auto d’exception qui reste abordable : dès 6 000 € en bon état.

Jaguar XF V6 2.7d (2008), la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en V, 2 720 cm3, diesel

Alimentation : injection directe, rampe commune, deux turbos

Suspension : double triangulation, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 automatique, propulsion

Puissance : 207 ch à 4 000 tr/min

Couple : 435 Nm à 1 900 tr/min

Poids : 1 771 kg

Vitesse maxi : 229 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,2 s (donnée constructeur)

