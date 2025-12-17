Un grave accident sur l’autoroute A63, pourtant fermée à cause des manifestations des agriculteurs

Hier, nous évoquions le mouvement de blocage organisé par les agriculteurs dans le cadre de leurs protestations contre le gouvernement, qu’ils jugent responsable d’une campagne d’abattage trop sévère pour les vaches atteintes de la dermatose nodulaire contagieuse. A cette occasion, un radar chantier a été détruit par les agriculteurs qui avaient aussi fait fermer totalement l’autoroute A63 en Gironde.

Hélas, deux graves accidents se sont aussi produits dans la nuit du 14 au 15 décembre dernier sur cette portion d’autoroute située près de l’aire de repos de Cestas, pas très loin de Bordeaux.

Deux voitures ont sauté sur les tas de sable

Comme le rapportent les journalistes de Sud-Ouest, deux conductrices au volant de deux voitures différentes ont été victimes d’accidents graves en empruntant cette portion d’autoroute fermée. La première a décollé à haute vitesse sur l’un des tas de sable, sans l’avoir vu à temps sur cette portion non éclairée. La seconde a pu freiner avant de le heurter, réduisant la vitesse du choc.

Les deux conductrices ont été blessées et celle au volant du premier véhicule a dû être héliportée en urgence absolue. La seconde est moins lourdement blessée.

Les agriculteurs nient toute responsabilité

Les deux conductrices venaient de l’aire d’autoroute de Cestas, où elles travaillaient. Il est possible que la signalisation indiquant la fermeture n’ait pas été assez claire sur leur trajet ou totalement oubliée, ce qui aurait pu conduire à l’accident.

Coordination Rurale 33, représentant les agriculteurs à l’origine du blocage de l’autoroute A63, nie « toute responsabilité » et ajoute que « l’accès à cette portion d’autoroute aurait dû être totalement neutralisé et sécurisé », se déclarant « désolé de cette situation » et « exprimant ses regrets à l’égard des personnes impliquées dans cet accident ». Ce mouvement de blocage de l’autoroute avait été annoncé auprès des services compétents, est-il précisé dans leur communiqué.