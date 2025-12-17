Noël avant l’heure à la pompe : voici les deux enseignes qui cassent les prix ce week-end !

C’est un des arguments de Michel-Edouard Leclerc, celui de défendre le pouvoir d’achat des Français. C’est ainsi que l’enseigne voit ses tarifs à la pompe baisser vendredi 19 et samedi 20 décembre. Une bonne occasion de faire le plein avant de prendre la route pour les fêtes de fin d’année. Au total, plus de 700 stations afficheront des prix en dessous de ceux de la concurrence, hormis celles disposées sur les autoroutes. À noter par ailleurs que le GPL et le combustible sont exclus de cette offre.

Un concurrent rejoint la bataille, il s’agit d’Intermarché. Après s’être fait remarquer par sa dernière campagne de publicité, l’enseigne décide également d’afficher son carburant à prix coûtant les 19 et 20 décembre. Cela semble devenir une habitude pour Intermarché de venir titiller son concurrent puisqu’une opération similaire a eu lieu en septembre dernier.

Cette date est ô combien stratégique pour la grande distribution puisque le carburant est un produit d’appel pour ensuite inciter les clients dans le centre commercial et y effectuer les achats de Noël, notamment pour les repas.

Vers une baisse des prix… non durables

Depuis trois semaines, nous constatons une baisse du prix du carburant. Après que le gazole a rattrapé le Sans Plomb, nous assistons à un nouvel écart. La moyenne du prix du SP95-E10 sur le territoire est actuellement de 1,67 €/l et le gazole s’établit à 1,60 €/l. Ce dernier a ainsi perdu près de 10 centimes en trois semaines.

Grâce à un apaisement sur les marchés pétroliers et à la suspension partielle des sanctions américaines visant la Russie, le prix du baril est à la baisse. C’est donc le moment de faire le plein, d’autant plus que cette tendance ne va certainement pas durer. En effet, les marchés vont anticiper un rebond du pétrole brut et la montée en charge des certificats d’économies d’énergie (CEE) pourrait avoir une incidence sur les prix à la pompe dès le début de l’année prochaine.