Le carburant à prix coûtant chez Leclerc pendant le week-end de Pâques

« Pâques est une période où les déplacements peuvent peser lourd sur le budget, quelques semaines avant les vacances d’été. En maintenant nos engagements pour le pouvoir d’achat, nous proposons une mesure utile, immédiate et sans condition ». Ce type de message, bien connu, de la part Michel-Edouard Leclerc va certainement se concrétiser par de longues files d’attente à ses stations.

Avec le lundi 21 avril férié, les Français seront nombreux à prendre la route le week-end prochain avec plusieurs jours classés rouge. Du vendredi 18 au dimanche 20 avril, les 730 stations-service de l’enseigne distribueront du carburant à prix coûtant, c’est-à-dire sans qu’aucune marge ne soit appliquée.

Cette bonne nouvelle et s’ajoute à une autre puisque la période se traduit par des prix moyens particulièrement bas à la pompe. La semaine dernière, le prix du litre du gazole s’établissait à 1,5749 €/l et le SP95-E10 à 1,6802 €/l, soit une baisse respective de 5,5 et 4,9 centimes par rapport à la semaine précédente. Malgré une légère hausse début mars, les prix sont à la baisse depuis plusieurs mois. C’est simple, le litre gazole affiché à moins de 1,60 € ne s’était pas produit depuis 2021 !

Trump aux manettes ?

Ces tarifs aussi peu élevés s’expliquent par une hausse de la production de pétrole et la crainte d’une baisse de la consommation due à la guerre commerciale lancée par Donald Trump. De plus, le président américain a donné son feu vert pour les nouveaux permis d’exploitation et son objectif est de descendre le prix du baril de pétrole à 50 dollars, contre 66 dollars actuellement.