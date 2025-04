Prévisions de circulation : le week-end de Pâques fait virer la France au rouge

Le week-end de Pâques sera le plus circulé de toutes les vacances scolaires de printemps. Une période de convergence de vacances scolaires pour toutes les zones françaises qui coïncide également avec la fin des congés scolaires au Luxembourg.

La journée la plus chargée sur les routes de France métropolitaine sera le vendredi. Des difficultés importantes pourront également être observées samedi dans le sens des départs et lundi dans le sens des retours.

Vendredi 18 avril, le sens des départs sera particulièrement scruté avec une journée classée rouge au niveau national par Bison Futé. La circulation sera très dense sur les grands axes routiers. Les principales difficultés sont attendues sur les routes en direction des frontières du nord du pays (A1, A25), de la Normandie (A13), de la façade atlantique (A11, A63) et du quart Sud-Est (A7 et accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc en particulier). Les encombrements pourraient apparaître dès le début de la matinée et se prolonger jusque tard dans la soirée.

En Île-de-France, dès la fin de la matinée, la circulation deviendra très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 et sur les autoroutes qui y convergent, notamment l’A86 et l’A6b. En milieu d’après-midi, l’augmentation du trafic sur les autoroutes A10 et A6 conjuguée aux trajets domicile-travail pourrait entraîner des difficultés de circulation persistant jusqu’en début de soirée. L’autoroute A13 pourrait également connaître des ralentissements dès le début de l’après-midi.

Dans le sens des retours, la journée est classée orange. Les routes au départ de la moitié nord devraient être encombrées (A25, A1 et A83), ainsi que celles de la côte méditerranéenne (A7, A8, A9, A54 et A61) et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A41 et A46 principalement).

En Île-de-France, des ralentissements pourraient apparaître à la hauteur de la barrière de péage de l’autoroute A10 en fin d’après-midi.

Samedi 19 avril, des embouteillages importants sont attendus dans les sens des départs sur les axes desservant les frontières du Nord (A1, A25), la côte normande (A13) et la côte atlantique (A11, A63). À un degré moindre, on pourra observer des ralentissements dans le quart Sud-Est, en particulier sur les autoroutes A6 et A7. Des difficultés qui pourraient s’étendre du début de la matinée jusqu’en début de soirée.

En Île-de-France, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6 dès le début de la matinée. Elle devrait nettement s’intensifier à partir du milieu de la matinée ainsi que sur l’autoroute A6b et la RN118 qui les rejoignent. L’autoroute A13 connaîtra également des difficultés de circulation pouvant être observées dès le milieu de la matinée. Elles pourraient se prolonger jusqu’en début d’après-midi, dues à la conjugaison de la circulation toujours dense sur les principaux axes et à la circulation générée par l’activité économique du samedi entre la fin de la matinée et le milieu de l’après-midi.

Lundi 21 avril, les difficultés se concentreront dans le sens des retours. Les autoroutes de la moitié nord devraient être très chargées (A25, A13, A11 et A71 notamment), ainsi que l’autoroute A7. Ces congestions pourraient apparaître en fin de matinée et se prolonger jusque tard dans la soirée.

En Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. Des ralentissements pourraient être enregistrés tout le long de l’après-midi sur ces axes et pourraient être encore présents jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10). L’autoroute A13 pourrait également enregistrer des difficultés de circulation, du début de l’après-midi jusque tard dans la soirée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 18 au 21 avril 2025

Dans le sens des départs

Vendredi 18 avril

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9h

évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 13h à 21h

évitez l’autoroute A25, entre Lille et Socx, de 15h à 18h

évitez l’autoroute A13, entre Paris et Caen, de 16h à 19h

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 17h à 20h

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 13h à 23h, et entre Orange et Marseille de 15h à 19h

évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346 pour le contournement Est de Lyon, de 12h à 19h

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 17h

Samedi 19 avril

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ou après 17h

évitez l’autoroute A1, entre Paris et Lille, de 15h à 19h

évitez l’autoroute A25, entre Lille et Socx, de 11h à 14h

évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 11h à 18h

évitez l’autoroute A11, entre Le Mans et Angers, de 12h à 18h

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 16h

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 10h à 18h

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 7h à 18h

Dans le sens des retours

Vendredi 18 avril

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 17h

évitez l’autoroute A25, entre Socx et Lille, de 11h à 19h

évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 15h à 19h

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 16h à 19h

évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier de 16h à 19h

évitez l’autoroute A54 et la route nationale 113, entre Nîmes et Salon-de-Provence, de 15h à 20h

évitez l’autoroute A41, entre la Suisse et Chambéry, de 13h à 17h

évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346 pour le contournement Est de Lyon, de 13h à 17h

Lundi 21 avril