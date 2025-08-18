La Citroën C3 "hybride" est-elle un bon plan ?

En bref : citadine microhybride 48V 110 ch cumulés Boîte auto double embrayage à partir de 21 250 €

Stellantis n'est pas le seul à abuser du terme hybride. Suzuki également, le fait avec ses systèmes micro, notamment celui de la Swift concurrente de cette C3. Volkswagen également, avec sa Golf. Il n'empêche : l'appellation est trompeuse puisqu'on pourrait croire à un dispositif aussi élaboré que sous le capot d'une Toyota Yaris ou d'une Renault Clio E-Tech.

Or, la Citroën profite bel et bien de ce qu'on peut considérer comme un "flou technologique" pour vendre de l'électrification légère 48V. A prix d'ami, heureusement. C'est d'ailleurs ce qui met la puce à l'oreille : sa citadine est l'une des hybrides les moins chères du marché, avec un ticket fixé à 21 250 € en finition Plus, et 22 950 € pour ce "haut de gamme" Max. À bien y regarder, seule sa cousine Fiat Grande Panda se place encore plus bas, en rognant sur l'équipement.

La fabrication "Low Cost" en Slovaquie et en Serbie n'est, évidemment, pas étrangère à cette proposition qui a tout du bon plan en théorie, d'autant que l'auto apparaît sérieusement construite, suffisamment spacieuse dans l'absolu, et forcément bien dotée avec cette motorisation (voire page équipements).

Comme dans toutes les C3, la position légèrement surélevée façon SUV (garde au sol de quasi 20 cm) facilite l'accès à bord et permet à la fois de voir loin et d'envisager quelques escapades dans les chemins. En outre, on trouve forcément des assises moelleuses, typiques des sièges "Advanced Confort" de la marque quoiqu’un peu trop plates. Par contre, les réglages du volant manquent d'amplitude, tant en hauteur qu'en profondeur. On déplore aussi l'instrumentation numérique réduite au minimum (ni compte-tour ni témoin de niveau de batterie) et peu lisible quand les rayons du soleil passent au travers du pare-brise.

Au volant : la légèreté paye !

Si le système d'hybridation est dit "léger", il permet tout de même de circuler épisodiquement en tout électrique. Sur un "filet de gaz" et aussi quand on s'extirpe d'un carrefour, à condition d'accélérer doucement et de… solliciter peu la clim. Mais même avec toutes ces précautions, le trois cylindres 1.2 turbo essence (l'ex PureTech partiellement "fiabilisé" avec une chaîne distribution et… des vidanges tous les 25 000 km ?!?) entre rapidement en action, non sans générer de menus à-coups et vibrations. Rien d'insupportable, mais à considérer…

De fait, difficile de descendre sous les 5,5 l/100 km en milieu urbain, surtout dans les bouchons où les phases de récupération d'énergie lors des décélérations se font rares. On est donc loin des 4 l/100 km constatés avec les Clio et Yaris hybrides, plus chère rappelons-le. Dommage, car la C3 évolue en ville comme un poisson dans l'eau avec sa taille de guêpe et ses 4 m de long, gage d'une belle maniabilité (diamètre de braquage entre murs de 10,6 m), d'autant que ses protections de carrosserie en plastique brut rassurent quand on la laisse dans les parkings.

Contre toute attente, c'est surtout hors agglomération que la C3 "hybride" fait étalage de son talent. Certes, les phases en tout électrique s'y font encore trop rares malgré l'allongement des épisodes de régénération de la pile, mais son turbo soufflant fort et tôt (205 Nm dès 1 750 tr/mn) ainsi que les coups de baguette de la fée électricité garantissent des accélérations toniques avec seulement 31s5 aux 1 000 m D.A. La relative légèreté de l'auto (1 252 kg à vide) n'est pas étrangère à cette bonne santé.

Par ailleurs, une fois le premier rapport quitté, la boîte six vitesses robotisée double embrayage qui intègre le moteur électrique se montre douce et rapide. Mieux, le moteur thermique se fait oublier et surtout, se montre quasi aussi frugal que le moteur 1.6 hybride d'une Clio, avec 5 l/100 km relevés sur départementales. Sur voies rapides, le système assure également de belles performances avec 7s6 de 80 à 120 km/h, mais la raréfaction des phases de récupération d'énergie, la face avant très cubique de l'auto et les barres de toit longitudinales font grimper l'appétit à environ 6,5 l/100 km sur une autoroute majoritairement limitée à 130 km/h.

Si les bruits d'air s'invitent à haute vitesse, la C3 fait preuve d'un confort de bon aloi grâce à ses suspensions à butées hydrauliques autorisant une certaine souplesse sur toute la course des amortisseurs, en dépit de quelques trépidations et tressaillements qui témoignent d'une mise au point plus rapidement exécutée qu'avec les autres Citroën. Contrepartie des réglages lâches, les prises de roulis nuisent quelque peu à la réactivité et à la précision de l'auto en courbe malgré une direction franche.

Cela posé, la citadine aux chevrons fait preuve d'un comportement sûr en situation d'urgence (évitements, virages qui se referment), et même d'une certaine agilité avec un train arrière mobile mais progressif dans ses réactions. Enfin, sa haute garde au sol en fait une digne (et partiellement silencieuse…) héritière de la 2CV à travers champs. Dommage que les bruits des suspensions avant fassent alors penser à un vieillissement prématuré des articulations. Et ce n'est pas la première fois que nous constatons cela avec une C3…