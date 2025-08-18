La Citroën C3 Hybride 110 ch e-DSC6 (110 ch, à partir de 21 250 €) est évaluée dans la catégorie des citadines à hybridation légère ou intégrale et boîte automatique, qui comprend notamment :

-Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid Turbo eDCT6 (110 ch, à partir de 17 900 €)

-Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid Automatique (110 ch, à partir de 23 700 €)

-Peugeot 208 Hybrid e-DCS6 (110 ch, à partir de 23 900 €)

-Toyota Yaris Hybride 116h (116 ch, à partir de 24 450 €)

-Suzuki Swift 1.2 Hybrid SHVS CVT (82 ch, à partir de 19 790 €)