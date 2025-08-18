4. Nos notes de la Citroën C3 Hybride
La Citroën C3 Hybride 110 ch e-DSC6 (110 ch, à partir de 21 250 €) est évaluée dans la catégorie des citadines à hybridation légère ou intégrale et boîte automatique, qui comprend notamment :
-Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid Turbo eDCT6 (110 ch, à partir de 17 900 €)
-Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid Automatique (110 ch, à partir de 23 700 €)
-Peugeot 208 Hybrid e-DCS6 (110 ch, à partir de 23 900 €)
-Toyota Yaris Hybride 116h (116 ch, à partir de 24 450 €)
-Suzuki Swift 1.2 Hybrid SHVS CVT (82 ch, à partir de 19 790 €)
|Citroën C3 IV 1.2 HYBRIDE E-DCS6 110 MAX
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,4 /20
