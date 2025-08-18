Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Citroen C3 (4e Generation)

Essai

La Citroën C3 "hybride" est-elle un bon plan ?

Alan Froli

4. Nos notes de la Citroën C3 Hybride

 

La Citroën C3 "hybride" est-elle un bon plan ?

La Citroën C3 Hybride 110 ch e-DSC6 (110 ch, à partir de 21 250 €) est évaluée dans la catégorie des citadines à hybridation légère ou intégrale et boîte automatique, qui comprend notamment :

-Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid Turbo eDCT6 (110 ch, à partir de 17 900 €)

-Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid Automatique (110 ch, à partir de 23 700 €)

-Peugeot 208 Hybrid e-DCS6 (110 ch, à partir de 23 900 €)

-Toyota Yaris Hybride 116h (116 ch, à partir de 24 450 €)

-Suzuki Swift 1.2 Hybrid SHVS CVT (82 ch, à partir de 19 790 €)

Citro&#xEB;n C3 IV 1.2 HYBRIDE E-DCS6 110 MAX
Budget
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Pratique
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Note globale : 13,4 /20
Explication des critères de notation
Photos (14)

