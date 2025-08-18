2. L'équipement de la C3 hybride est forcément sans lacune…
La Citroën C3 hybride est proposée uniquement avec les deux finitions les plus hautes de la gamme.
Comme toutes les C3, elle embarque donc aide au stationnement arrière, feux de croisement auto, climatisation, vitres avant électriques (descente séquentielle), volant multifonctions réglable en hauteur/profondeur, et régulateur-limiteur de vitesse.
Mais en imposant a minima la finition Plus, elle ajoute forcément 2 prises USB type C en rang 2, sièges « Advanced Comfort », banquette arrière 2/3 - 1/3, console centrale haute avec accoudoir et rangement, écran central 10,25’’ tactile compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil, système audio 6 haut-parleurs (DAB), essuie-glace auto, frein de stationnement électrique, projecteurs LED, rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement, et toit bi-ton.
Pour 1 700 € supplémentaires, le haut de gamme Max ici à l'essai ajoute caméra de recul, clim auto, feux arrière 3D à LED, jantes alliage 17’’, sellerie à teintes contrastées, vitres arrière électriques, navigation intégrée, recharge smartphone sans fil, rétroviseur intérieur électrochrome, vitres arrière surteintées.
Equipements de sécurité
Allumage automatique des feux de croisement
Aide au démarrage en pente
Airbags frontaux AV, latéraux AV et rideaux
Feux diurnes à LED
Feux AR 3D à LED
Lève-vitres AV électriques (descente séquentielle)
Lève-vitres AR électriques (descente séquentielle)
Boîtier télématique : Appel d'urgence et Citroën Assistance
ABS, ESP, TCS
Equipements de confort
Aide au stationnement AR
Direction assistée
Siège conducteur réglable en hauteur
Verrouillage centralisé
Vitres AV électriques
Frein de stationnement électrique
Banquette AR fractionnable 2/3 - 1/3
Climatisation automatique
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Rétroviseur intérieur électrochrome
Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers
Vitres et lunette AR surteintées
Volant réglable en hauteur et en profondeur
1 prise USB -C sur la planche de bord (charge rapide 3A)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants
Volant gainé
Essuie-vitre AV automatique (capteur de pluie)
Rétroviseurs extérieurs électriques
Ambiance Metropolitan Grey avec Sièges Advanced Comfort
Console centrale haute avec accoudoir et rangement fermé
Ecran central 10,25 " tactile: Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Navigation 3D sur écran central 10,25" tactile
Garnissage Tissu Noir / Tissu City / Toile enduite Claire avec Sièges Advanced Comfort
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit Noir Brillant
Jantes alliage 17" Atacamite diamantées
Autres équipements
Détection de sous-gonflage
Caméra de recul
Décors extérieurs Noir Brillant
Sabots de protection AV et AR
Recharge sans fil pour smartphone
Projecteurs LED
Poignées de portes extérieures Noir Brillant
Elargisseurs d'ailes Noir Mat
Suspension Citroën Advanced Comfort
Condamnation centralisée avec PLIP
Station d'accueil Smartphone
Citroën Head up Display (affichage tête haute) - TFT
2 Prises USB type-C (charge rapide 3A) en rang 2
Pack Safety
Boîte automatique 6 rapports
AFU, REF
Options disponibles
-
Teinte de caisse spéciale nacrée triple couche:
800 €
-
Teinte de caisse opaque bi-ton:
0 €
-
Toit bi-ton Noir Perla Nera:
0 €
-
Color Clip Yellow Lemon:
0 €
-
Suppression du toit bi-ton:
0 €
-
Toit bi-ton Blanc Opale:
0 €
-
Kit de dépannage provisoire des pneumatiques:
20 €
-
Roues 16'' avec Enjoliveurs PYRITE + pneus 3PMSF:
-100 €
