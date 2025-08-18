Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Citroen C3 (4e Generation)

Essai

La Citroën C3 "hybride" est-elle un bon plan ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

22  

2. L'équipement de la C3 hybride est forcément sans lacune…

 

La Citroën C3 "hybride" est-elle un bon plan ?

La Citroën C3 hybride est proposée uniquement avec les deux finitions les plus hautes de la gamme. 

Comme toutes les C3, elle embarque donc aide au stationnement arrière, feux de croisement auto, climatisation, vitres avant électriques (descente séquentielle), volant multifonctions réglable en hauteur/profondeur, et régulateur-limiteur de vitesse.

Mais en imposant a minima la finition Plus, elle ajoute forcément 2 prises USB type C en rang 2, sièges « Advanced Comfort », banquette arrière 2/3 - 1/3, console centrale haute avec accoudoir et rangement, écran central 10,25’’ tactile compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil, système audio 6 haut-parleurs (DAB), essuie-glace auto, frein de stationnement électrique, projecteurs LED, rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement, et toit bi-ton.

Pour 1 700 € supplémentaires, le haut de gamme Max ici à l'essai ajoute caméra de recul, clim auto, feux arrière 3D à LED, jantes alliage 17’’, sellerie à teintes contrastées, vitres arrière électriques, navigation intégrée, recharge smartphone sans fil, rétroviseur intérieur électrochrome, vitres arrière surteintées. 

Equipements et options

Version : IV 1.2 HYBRIDE 110 MAX E-DCS6

Equipements de sécurité

  • Allumage automatique des feux de croisement

  • Aide au démarrage en pente

  • Airbags frontaux AV, latéraux AV et rideaux

  • Feux diurnes à LED

  • Feux AR 3D à LED

  • Lève-vitres AV électriques (descente séquentielle)

  • Lève-vitres AR électriques (descente séquentielle)

  • Boîtier télématique : Appel d&#039;urgence et Citroën Assistance

  • ABS, ESP, TCS

Equipements de confort

  • Aide au stationnement AR

  • Direction assistée

  • Siège conducteur réglable en hauteur

  • Verrouillage centralisé

  • Vitres AV électriques

  • Frein de stationnement électrique

  • Banquette AR fractionnable 2/3 - 1/3

  • Climatisation automatique

  • Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • 1 prise USB -C sur la planche de bord (charge rapide 3A)

  • Lève-vitres AV électriques (descente séquentielle)

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants

  • Volant gainé

  • Lève-vitres AR électriques (descente séquentielle)

  • Essuie-vitre AV automatique (capteur de pluie)

  • Rétroviseurs extérieurs électriques

  • Ambiance Metropolitan Grey avec Sièges Advanced Comfort

  • Console centrale haute avec accoudoir et rangement fermé

  • Ecran central 10,25 &quot; tactile: Apple CarPlay et Android Auto sans fil

  • Navigation 3D sur écran central 10,25&quot; tactile

  • Garnissage Tissu Noir / Tissu City / Toile enduite Claire avec Sièges Advanced Comfort

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit Noir Brillant

  • Jantes alliage 17&quot; Atacamite diamantées

Autres équipements

  • Détection de sous-gonflage

  • Caméra de recul

  • Décors extérieurs Noir Brillant

  • Sabots de protection AV et AR

  • Recharge sans fil pour smartphone

  • Projecteurs LED

  • Poignées de portes extérieures Noir Brillant

  • Elargisseurs d&#039;ailes Noir Mat

  • Suspension Citroën Advanced Comfort

  • Condamnation centralisée avec PLIP

  • Station d&#039;accueil Smartphone

  • Citroën Head up Display (affichage tête haute) - TFT

  • 2 Prises USB type-C (charge rapide 3A) en rang 2

  • Pack Safety

  • Boîte automatique 6 rapports

  • AFU, REF

Options disponibles

  • Teinte de caisse spéciale nacrée triple couche

     : 

    800 €

  • Teinte de caisse opaque bi-ton

     : 

    0 €

  • Toit bi-ton Noir Perla Nera

     : 

    0 €

  • Color Clip Yellow Lemon

     : 

    0 €

  • Suppression du toit bi-ton

     : 

    0 €

  • Toit bi-ton Blanc Opale

     : 

    0 €

  • Kit de dépannage provisoire des pneumatiques

     : 

    20 €

  • Roues 16'' avec Enjoliveurs PYRITE + pneus 3PMSF

     : 

    -100 €

Page précédente
Page suivante

Photos (14)

Voir tout

Sommaire

22  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Citroen C3 (4e Generation)

Citroen C3 (4e Generation)

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Achetez votre Citroen C3

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Citroen C3 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 30% de remise

Photo de CITROEN C3 (3E GENERATION)
-30%

CITROEN C3 (3E GENERATION)

17 210 €
11 990 €

Photo de CITROEN E-C3 (4E GENERATION)
-19%

CITROEN E-C3 (4E GENERATION)

23 320 €
18 680 €

Photo de CITROEN E-C3 (4E GENERATION)
-19%

CITROEN E-C3 (4E GENERATION)

28 400 €
22 880 €

Photo de CITROEN E-C3 (4E GENERATION)
-18%

CITROEN E-C3 (4E GENERATION)

28 600 €
23 280 €

Toutes les Citroen C3 neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/