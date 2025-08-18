La Citroën C3 hybride est proposée uniquement avec les deux finitions les plus hautes de la gamme.

Comme toutes les C3, elle embarque donc aide au stationnement arrière, feux de croisement auto, climatisation, vitres avant électriques (descente séquentielle), volant multifonctions réglable en hauteur/profondeur, et régulateur-limiteur de vitesse.

Mais en imposant a minima la finition Plus, elle ajoute forcément 2 prises USB type C en rang 2, sièges « Advanced Comfort », banquette arrière 2/3 - 1/3, console centrale haute avec accoudoir et rangement, écran central 10,25’’ tactile compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil, système audio 6 haut-parleurs (DAB), essuie-glace auto, frein de stationnement électrique, projecteurs LED, rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement, et toit bi-ton.

Pour 1 700 € supplémentaires, le haut de gamme Max ici à l'essai ajoute caméra de recul, clim auto, feux arrière 3D à LED, jantes alliage 17’’, sellerie à teintes contrastées, vitres arrière électriques, navigation intégrée, recharge smartphone sans fil, rétroviseur intérieur électrochrome, vitres arrière surteintées.