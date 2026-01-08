Payer 1 800 € d'assurance par an ? Voici la région française où les tarifs explosent tous les records en 2025

Face à la hausse des prix des assurances, les Français n’ont jamais autant comparé les compagnies d’assurances. Le site de comparateur en ligne lesfurets a constaté une augmentation de demande de devis de l’ordre de 23 % entre 2024 et 2025. Au vu de la tendance prévue cette année, cette fréquentation devrait être encore élevée.

À travers son baromètre 2025, le site présente une multitude de données. Tout d’abord, les 26-35 ans sont les « champions de la comparaison » puisqu’ils concentrent 28 % des demandes de devis. Plus nous avançons dans l’âge et moins nous comparons, les 66 ans et plus ne représentent que 5 %.

Si les jeunes sont les plus actifs en la matière, c’est aussi parce que ce sont eux qui paient le plus cher. Les 18-25 ans paient en moyenne 1 446 €/an (+ 1 % par rapport à 2024), suivi par les 26-35 ans avec 1012€/an (+ 5 %), les 36-45 ans avec 821€/an (+ 6 %), les 46-55 ans avec 742€/an (+ 5 %), les 66 ans et + avec 677€/an (+ 7 %) et enfin les 56-65 ans avec 672€/an (+ 7 %).

Malgré ces tarifs élevés, la couverture tous risques reste en tête des formules choisies. Elle est loin devant avec 55 % des demandes de devis (+ 3 points vs 2024), suivie de la formule au tiers avec 27 % des demandes (-3 points vs 2024) et enfin la formule vol/incendie (tiers +) avec 18 % des demandes effectuées chez lesfurets (= vs 2024).

À noter par ailleurs, les hausses sont moins systématiques qu’auparavant. Les assureurs appliquent des stratégies de tarification différenciées selon les profils et les territoires, de plus en plus segmentés en fonction de leur exposition aux sinistres climatiques, notamment la grêle, ce qui peut se traduire localement par une stabilisation ou des hausses plus modérées.

Top 5 des régions où les assurances auto sont les plus élevées en 2025



1/Provence Alpes Côte d’Azur :

1176€/an (toutes formules confondues) (+ 3 % vs 2024) :

Tous risques : 1417€/an

Tiers : 812€/an

Tiers + Vol Incendie : 1099€/an

Par catégories d’âge (toutes formules confondues) :

18-25 ans : 1811€/an

66 ans et + : 814€/an

2/Île-de-France :

1082€/an (toutes formules confondues) (+ 1 % vs 2024)

Tous risques : 1307€/an

Tiers : 722€/an

Tiers + Vol Incendie : 1037€/an

Par catégories d’âge (toutes formules confondues) :

18-25 ans : 1506€/an

66 ans et + : 749€/an

3/Auvergne Rhône-Alpes :

1005€/an (toutes formules confondues) (+ 2 % vs 2024)

Tous risques : 1185€/an

Tiers : 659€/an

Tiers + Vol Incendie : 926€/an

Par catégories d’âge (toutes formules confondues) :

18-25 ans : 1502€/an

66 ans et + : 676€/an

4/Hauts-de-France :

939€/an (toutes formules confondues) (= vs 2024)

Tous risques : 1110€/an

Tiers : 657€/an

Tiers + Vol Incendie : 905€/an

Par catégories d’âge (toutes formules confondues) :

18-25 ans : 1350€/an

66 ans et + : 633€/an

5/Grand Est :

937€/an (toutes formules confondues) (+ 1 % vs 2024)

Tous risques : 1102€/an

Tiers : 629€/an

Tiers + Vol Incendie : 881€/an

Par catégories d’âge (toutes formules confondues) :

18-25 ans : 1383€/an

66 ans et + : 624€/an



La région où l’assurance auto est la moins chère en 2025

1/Bretagne :

798€/an (toutes formules confondues) (+ 1 % vs 2024)

Tous risques : 915€/an

Tiers : 557€/an

Tiers + Vol Incendie : 800€/an

Par catégories d’âge (toutes formules confondues) :

18-25 ans : 1178€/an

66 ans et + : 552€/an

Enfin, le site a constaté une très forte hausse des demandes devis pour les voitures électriques, de l’ordre de 85 %. L’augmentation est encore plus forte pour les hybrides : + 113 %. Les formules tous risques sont largement plébiscitées avec plus de 90 %, pourtant le coût de l’assurance est là aussi plus élevé.

Les tarifs des assurances hybrides et électriques en forte hausse :

Pour une voiture hybride : 1178€/an (+ 7 % vs 2024) en formule tous risques

Pour une voiture électrique : 1125€/an (+ 11 % vs 2024) en formule tous risques