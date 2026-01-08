La boîte automatique est enfin disponible sur toutes les nouvelles Dacia, mais uniquement avec une motorisation GPL
Dacia ouvre enfin les commandes de son nouveau moteur essence compatible GPL de 120 chevaux à boîte automatique, disponible aussi bien sur la Sandero que le Jogger et le Duster. Le grand Bigster, lui, opte pour des mécaniques différentes pour ceux qui ne veulent pas de boîte manuelle.
Il y a quelques semaines, Dacia a dévoilé les tarifs de ses modèles restylés : la petite Sandero à partir de 13 290€, la Sandero Stepway à 16 350€ et le Jogger à 18 700€.
Cette fois, le constructeur roumain dévoile les prix de l’ensemble de ses gammes et surtout, celui des déclinaisons associant le moteur essence ECO-G 120 1,2 litre de 120 chevaux à la transmission automatique EDC à double embrayage. Pour la Sandero et la Sandero Stepway, il s’agit d’une nette amélioration mécanique par rapport à l’ancien modèle : ces derniers se contentaient en effet d’une transmission CVT et d’un moteur essence de 90 chevaux pour ceux qui ne voulaient pas d’une boîte manuelle.
A partir de 17 750€
Alors, combien pour une Dacia Sandero de base en boîte automatique ? 17 750€ en finition Expression. Elle est finalement moins chère que l’ancienne Sandero CVT, affichée à 19 000€ en finition Journey contre 18 750€ pour la nouvelle.
Sur la Sandero Stepway, ce bloc ECO-G 120 à boîte automatique démarre à 19 250€. Sur le Jogger, ce sera 23 600€ au minimum. Pour le Duster doté de cette même mécanique, comptez au moins 23 900€.
Pas disponible sur le gros Bigster
Rappelons que le Bigster, lui, possède d’autres motorisations plus puissantes. Pour ceux qui veulent une boîte automatique sur ce modèle, il faudra choisir entre la motorisation full hybride de 155 chevaux et la motorisation Hybrid-G 150 4x4 à hybridation légère.
