Pourquoi le Dacia Jogger restylé devient sensiblement plus cher

Dacia vient de restyler plus de la moitié de sa gamme. Outre la petite Spring électrique qui a reçu de nouvelles améliorations, les Sandero et Jogger (ainsi que la Logan sur d’autres marchés) arborent désormais une face avant différente, un habitacle plus « cossu » et utilisent des motorisations plus puissantes.

En attendant de connaître les prix de la Sandero et du Duster doté des nouvelles motorisations la semaine prochaine, Dacia officialise celui du Jogger restylée. Surprise, il passe au-dessus des 20 000€ en prix de base (contre 18 500€ précédemment) avec une addition démarrant à 20 700€ en finition Expression avec le bloc essence TCe 110 chevaux à boîte manuelle.

Il manque la finition de base

Mais en y regardant de plus près, cette hausse des prix s’explique principalement par l’absence provisoire de la finition Essential (probablement boudée par la clientèle de toute façon).

Car lorsqu’on regarde la motorisation TCe 110 à 20 700€ en finition Expression, cette dernière s’affichait à 21 000€ sur la mouture pré-restylage. Avec ce groupe motopropulseur, le Jogger restylé devient au contraire plus abordable.

200€ de plus en hybride

Comptez 25 600€ au minimum pour le Jogger restylé avec le nouveau moteur hybride de 155 chevaux en finition Expression, contre 25 400€ pour la précédente mouture de 140 chevaux à finition égale. Là aussi, la hausse de prix paraît très douce sachant que le moteur devient plus puissant.

Il nous reste maintenant à découvrir le prix de la version Eco-G 120 GPL, qui possède probablement de quoi séduire une part non négligeable de la clientèle. Mais aussi celui de cette motorisation avec sa boîte automatique, qui restera probablement sous celui de la déclinaison hybride.