Il existe un club de propriétaires de Renault Wind et c’est magnifique

Je m’en souviens comme si c’était hier. Officiellement présentée au salon de Genève 2010, la Renault Wind prenait la forme d’une petite auto découvrable au design pour le moins audacieux et à l’approche presque radicale. Basée sur un châssis de Twingo, elle reprenait des trains roulants très proches de ceux de sa déclinaison sportive RS mais aussi son moteur, le petit 4 cylindres 1,6 litre de 133 chevaux atmosphérique, en plus d’un TCE 1,2 litre turbo de 100 chevaux en entrée de gamme.

L’idée de la Wind ? Piquer les clients des Peugeot 207 CC et autres petites découvrables d’entrée de gamme en leur proposant un châssis compatible avec du vrai plaisir de pilotage. Elle possédait aussi un mécanisme de toit en dur original, faisant de cette petite auto une sorte de Targa à la façon de la Ferrari 575 Superamerica.

Seulement 14 370 unités vendues, hélas

Comme le Kangoo Be Bop à l’approche tout aussi insolite dans la même époque, la curieuse Renault Wind n’a hélas pas convaincu grand monde. Plus lourde que la Twingo à cause des renforts nécessaires pour compenser l’ablation du toit, cette petite auto produite en Slovénie n’a trouvé que 14 370 clients et n’est restée que deux ans au catalogue avant de disparaître. Dommage, tout de même, car c’est probablement le dernier projet en date d’auto découvrable bon marché à la vocation un peu sportive et amusante malgré ses défauts.

La Wind coûtait 17 500€ en prix de base à sa sortie en 2010, c’est-à-dire 2 000€ de moins qu’une Peugeot 207 CC VTi 120 chevaux et moins qu’une Fiat 500C à motorisation similaire. Contrairement à ces dernières, la Wind n’offrait certes pas de places arrière additionnelles ce qui a peut-être contribué à décourager des clients.

En 2025, le Renault Wind Club France se fait plaisir

Qu’importe qu’elle n’ait pas plu à sa sortie, cette Wind fait tout de même le bonheur d’adeptes suffisamment nombreux pour s’être rassemblés dans un club, organisant de vraies sorties entre membres comme on peut le voir sur la page Facebook de cette association.

A l’heure où les GTI sportives dépassent très largement les 30 000€ et que l’idée d’une voiture « passion » ressemble de plus en plus souvent à celle d’un SUV familial pour le grand public, j’aime l’idée de voir des gens profiter d’autos moins normées et ennuyeuses. Longue vie au Renault Wind Club France !