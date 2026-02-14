Voiture de l’année 2023, le petit SUV Jeep Avenger s’apprête à bénéficier d’un restylage. Il est déjà en période de mise au point.

Les apparences peuvent être trompeuses. Alors qu’il circule totalement recouvert d’adhésifs, le Jeep Avenger pris en photo par nos chasseurs de scoop n’est pas une nouvelle génération de ce petit SUV, mais un simple modèle restylé. Et ce lifting qui pourrait être présenté au prochain Mondial de l’automobile à Paris en octobre devrait être subtil.

Avec la couche d’adhésifs qui recouvre ce prototype, il est difficile de se faire une idée des modifications. Mais nos chasseurs de scoop qui ont énormément d’expérience en la matière nous indiquent que c’est principalement la calandre qui se verra modifiée, tandis que les boucliers avant et arrière bénéficieront aussi de quelques petites retouches.

Une calandre illuminée pour l’Avenger ?

En regardant avec attention le Jeep Avenger photographié, on se rend compte que si les projecteurs ne semblent pas avoir été touchés par le lifting, ce n’est pas le cas des antibrouillards qui sont désormais placés plus bas dans le bouclier avant. Quant à la calandre, le fait qu’elle soit complètement camouflée indique une possible modification du style. Tout en conservant les sept fentes qui sont un signe distinctif pour toutes les calandres des modèles Jeep, on découvrira peut-être des segments rétroéclairés, puisque les calandres lumineuses sont à la mode. On pourrait retrouver cela sur les modèles électriques et hybrides du Jeep Avenger restylé.

Dans l’habitacle, il pourrait y avoir du changement

À l’arrière, les modifications devraient être encore plus subtiles et ne devraient concerner que le bouclier. Là, où il pourrait y avoir du changement, c’est dans l’habitacle. Celui du prototype est recouvert d’une bâche, ce qui n’est pas souvent le cas avec les prototypes des modèles restylés. Cela pourrait indiquer des changements en ce qui concerne les écrans d’instrumentation et d’infodivertissement. Les sièges recouverts indiquent également qu’il y aura sans doute du nouveau en ce qui concerne la sellerie (nouvelles matières, nouveaux graphismes).

Même offre du côté des motorisations

Sous le capot, ce modèle bénéficie d’une gamme assez large de motorisations thermiques dont deux versions électrifiées : e-Hybrid de 110 ch et 4xe de 145 ch, cette dernière bénéficiant de deux petits moteurs électriques dont un entraînant les roues arrière. Pour l’électrique, le Jeep Avenger Electric devrait toujours faire confiance à l’électromoteur de 156 ch associé à une batterie de 54 kWh (51 kWh capacité nette) lui autorisant 400 km d’autonomie. Il n’y aura, semble-t-il, pas d’augmentation de puissance, que ce soit en thermique ou en électrique au moment du restylage, même si le Jeep Renegade 4xe affiche 240 ch et qu’un Alfa Romeo Junior en version électrique Veloce dispose d’un électromoteur de 280 ch, le Jeep Avenger devrait se contenter de conserver son offre de moteurs.