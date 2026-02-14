Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Il montre avec brio que le rallye, c’est du courage et non de l’intelligence artificielle

Les nouveaux outils d’intelligence artificielle permettent des créations toujours plus spectaculaires voire irréelles. Un fan de rallye prend le contre-pied de cette tendance en montrant de fausses coulisses de sa discipline favorite.

Animaux qui jouent de la musique, personnage historique dans une scène anachronique ou encore fusion absurde de plusieurs éléments : les contenus ridicules générés par de l’intelligence artificielle ne manquent pas dans l’espoir de créer un effet viral. Mais parfois, l’idée fait mouche en ironisant sur des faits réels.

Le passionné de rallye mikulec_matija publie sur le réseau social Instagram d’amusantes mises en scène chargées de montrer l’envers du décor de photos de rallye. Les sauts, deux roues, et passages impressionnants dans la neige ou la boue sont montrés avec des grues, des rails de travelling et des éclairages optimisés. Une façon insolite de rappeler qu’en rallye, le spectacle est réel et sans artifice.

Des milliers de partages

Dans les commentaires, les internautes sont particulièrement satisfaits de la démarche. Certains trouvent l’idée géniale tandis que d’autres jouent le jeu en indiquant qu’il « ne fallait pas dévoiler le secret de ces photos ». Une approche différente et humoristique de ce que peut produire l’intelligence artificielle.

