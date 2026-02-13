Heureusement, vous n'êtes pas obligé de choisir ce nouveau orange sur la Fiat Topolino améliorée

L’arrivée de la Citroën Ami a totalement transformé le marché européen des voitures sans permis. Propulsée en quelques mois à la première place de ce segment très spécifique, loin devant les modèles thermiques des petits spécialistes historiques du marché coûtant tous plus cher, elle a été rejointe en 2020 par une cousine italienne : la Fiat Topolino.

Encore plus mignonne que la Française de l’avis général grâce à son design très « transalpin » inspiré de la Fiat 500 originelle, cette Topolino se vend aussi très bien. A tel point que Fiat revendique « la première place sur le marché européen des quadricycles en 2025 », même si cette position semble se jouer de façon très serrée avec sa cousine de chez Citroën.

Une nouvelle couleur orange…

Pour le nouveau millésime 2026 du modèle, Fiat introduit un nouveau coloris dans la gamme de la Topolino. La voilà désormais disponible en « Orange Corallo », toujours associée à une structure de toit noire et des enjoliveurs de roues blancs.

Si vous préférez comme nous le « Verde Vita » disponible depuis le lancement de la Topolino rassurez-vous, il reste au catalogue. En revanche de ce que nous comprenons, la variante « Dolcevita » dépourvue de portières (avec les petites cordelettes à la place) disparaît du catalogue. On ignore aussi s’il reste quelques exemplaires de la série spéciale Vilebrequin en stock pour le marché français.

…et un écran amélioré

Fiat en profite pour améliorer l’écran du petit combiné d’instrumentation de la voiture, désormais d’une taille de 5,7 pouces au lieu de 3,5 précédemment. « Ce nouvel écran numérique introduit des graphismes simplifiés, une lisibilité améliorée et un langage visuel plus léger et plus convivial », peut-on lire dans le communiqué officiel. Il n'y a en revanche aucune modification du côté de la motorisation : la voiture conserve son moteur de 8,2 chevaux, ses batteries de 5,4 kWh et son autonomie maximale WLTP (cycle urbain) de 75 km avec une vitesse maximale limitée à 45 km/h.

Le prix monte encore

La Topolino « millésime 2026 » est affichée au prix de 9 990€ au lieu de 9 890€ précédemment, elle devient donc 100€ plus cher. En revanche, son prix à la location longue durée ne change pas et reste à 59€ par mois sans apport.

Fiat annonce un délai de livraison de 14 semaines pour cette Topolino Corallo, contre 7 semaines pour la Verde Vita. Et il y a toujours actuellement une remise de 1 000€ sur la verte.