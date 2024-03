Fiat Topolino (2024) : Sex à piles irrésistible ! (Essai)

En bref Sans permis électrique Dès 9 890 € ou 59 €/mois Look de Fiat 500

Chez Citroën, on a été surpris du succès de l’AMI, pourtant lancée en plein confinement. Jusqu’à 15 000 unités par an ! Logique de groupe oblige, on se demande chez Stellantis si des variantes venues des marques étrangères pourraient fonctionner aussi bien. L’Opel Rocks-e arrive en premier, mais n’est pas proposée chez nous : pas grave car elle se distingue peu de la Française. Il en va différemment de celle qui arbore un blason italien, la Fiat Topolino. En effet, celle-ci bénéficie d’un museau spécifique, très inspiré de celui de la 500… de 1957. Un petit rappel s’impose. Cette dernière était badgée Nuova lors de son lancement. Pourquoi ? Parce que la 500 première du nom est apparue en 1936. C’était à l’époque la voiture la plus courte du monde et aussi l’une des moins chères, tout en bénéficiant d’une technologie évoluée, au contraire des cyclecars que l’on trouvait alors. Connue en France sous l’appellation Simca 5, la 500 a été surnommée Topolino en Italie car les gens trouvaient qu’elle ressemblait à Mickey, appelé… Topolino (petite souris) là-bas. Désormais, et pour la première fois, cette dénomination est officielle.

Je suis obligé de reconnaître que la bouille de la Topolino est absolument craquante. On retrouve presque le charme de la 500 Nuova, y compris à l’arrière où les feux verticaux à LED ont été travaillés avec soin. Fiat a eu le droit d’offrir à sa voiturette des extrémités spécifiques, et ça lui va bien ! À bord, l’assemblage me semble meilleur que dans l’AMI Buggy, le combiné d’instruments étant bien fixé.

La décoration spécifique est très sympa, entre les sièges bicolores, les touches de colorées et la Dolce Vita Box, une grande boîte à rayures claires s’installant transversalement sur le haut de la planche de bord. Tout de suite, on se sent dans une petite enclave italienne !

Comme dans l’AMI, si le siège ne se règle que longitudinalement, la position de conduite demeure convaincante, bien que le rembourrage ferme de l’assise et du dossier puisse rebuter. La visibilité avant semble panoramique à première vue, ce qui change des modernes. Surtout avec le toit panoramique (de série), qui certes ne s’ouvre pas.

Un financement alléchant

Contrairement à l’AMI proposée chez Darty et à la Fnac, la Topolino est exclusivement vendue chez Fiat, et uniquement sur Internet. On achète en ligne, puis on va chercher sa voiture chez le concessionnaire le plus près de chez soi, qui pourra aussi la livrer dans un rayon de 50 km contre 300 €, avec une mise en main personnalisée. Surtout, si son prix est très supérieur à celui de la Citroën, la Fiat est paradoxalement disponible contre un loyer ultra-attractif de 59 €/mois (sur la base du prix défalqué du bonus), sans apport ni condition, à condition de s’engager sur trois ans. Très attirant, même au terme du contrat, on est obligé de rendre la voiture : il s’agit en fait d’une location longue durée, sans option d’achat donc.

Identique techniquement à la Citroën, la Fiat reçoit un moteur de 6 kW (8 ch) alimenté par une batterie de 5,5 kWh autorisant une autonomie de 75 km. Ceci correspond à une consommation variant entre 7,2 et 8,0 kWh/100 km en cycle combiné. La recharge a lieu en 4 heures sur une prise domestique (le cordon est intégré à la caisse), mais on peut aussi brancher la voiture sur une borne publique via un câble T2 fourni en option. La conduite ne nécessitant pas d’autre permis que le BSR, elle est accessible dès 14 ans, mais, bien sûr, la vitesse maxi est bridée à 45 km/h. En fait de voiture, nous avons plutôt ici affaire à un quadricycle, qui donc n’a pas accès aux autoroutes et voies rapides : par exemple, le périphérique parisien lui est interdit. Pas grave, avec ses 2,54 m de long, elle se destine surtout à un usage intra-muros, d’autant que le rayon de braquage se limite à 7,2 m.

L’habitacle, nanti d’une décoration spécifique, accueille toujours deux passagers et 63 l de chargement, dont aucun n’est fermé. Comme il s’agit d’un quadricycle, airbags et rétroviseur central brillent par leur absence, et on ne sait rien du comportement de la structure en cas de choc. Pas d’ABS non plus, mais cette traction bénéficie de quatre roues indépendantes, toujours intéressantes dynamiquement. Justement, sur rue, comment se comporte cette Fiat française ?