Un succès international pour la Citroën Ami

Depuis son lancement en avril 2020, Citroën crée la surprise sur le marché de la micro-mobilité. Déjà commercialisée dans neuf pays en Europe, la Citroën Ami est maintenant disponible au Royaume-Uni et en Turquie depuis le mois de juin.

Adoptée par les particuliers, les professions libérales ou les grands groupes industriels ou de services, avec plus de 23 000 commandes au compteur, le succès de la petite électrique de Citroën est sans frontières.

Un succès international dont la France reste toutefois le moteur avec plus de 13 300 commandes, dont 83 % de clients particuliers et 17 % de clients professionnels. Des chiffres qui offrent à l’Ami la 1ère place du marché des quadricycles électriques.

En Italie, second marché après la France, fort de plus de 6 700 commandes, sur le premier quadrimestre 2022, l’Ami est leader sur le marché des quadricycles avec 31 % des immatriculations dont 94 % de particuliers, et une part de marché qui grimpe même à plus de 65 % si l’on considère uniquement les quadricycles électriques.

L’Espagne et la Belgique sont ensuite au coude à coude avec respectivement 780 et 724 commandes, suivis du marché portugais, avec à ce jour 476 commandes.

En Turquie, les commandes ont été ouvertes aux professionnels dès septembre 2021 et près de 400 commandes ont été consignées sur le site de vente en ligne avant l’ouverture aux particuliers le 20 juin dernier.

L’Ami s’apprête maintenant à conquérir l’Angleterre. Un lancement outre-Manche qui a suscité un vif intérêt avec, dès l’annonce des tarifs le 24 mai dernier, l’enregistrement de 2 000 pré-commandes ont déjà été enregistrées malgré le maintien du volant à gauche.

Les 641 commandes du Maroc (où elle est d’ailleurs produite) et de la Turquie proviennent quant à elles exclusivement de professionnels, puisque l’Ami a été commercialisée en priorité aux entrepreneurs.

Raillée par certains, la Citroën Ami est un vrai succès commercial pour la marque, sur un marché de la mobilité électrique urbaine où tout est encore à écrire.

Un pari aujourd’hui gagnant pour Citroën.