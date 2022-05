Véhicule 100 % urbain et électrique, le Birò est de retour !

Phénomène de mode, ou vraie tendance de fond, la petite voiture électrique Citroën Ami a peut-être ouvert la porte à ces véhicules d’un nouveau genre.

Enfin, nouveau, pas tant que ça.

Drôle de paradoxe, Birò France, filiale du groupe Estrima a ainsi décidé de ressortir sur le marché son modèle de mini-voiture. Après une apparition sur le marché il y a plus de dix ans, le Birò est donc de retour avec de nouvelles ambitions, portées par le succès de la Citroën Ami.

Présenté comme le plus petit véhicule à quatre-roues 100 % électrique, le Birò ne mesure que 1,74 m de longueur pour une largeur de seulement 1,03 m. Équipé de deux petits moteurs Brushless de 48Vdéveloppant une puissance maxi de 3,3 kW (vitesse maxi de 45 km/h ou 60 km/h avec l’option “Bolt”), le Birò offre jusqu’à 100 km d’autonomie grâce à sa batterie Lithium Maxi amovible, et donc rechargeable n’importe où (domicile, travail, etc.). Il est également doté de quatre freins à disque et de ceintures de sécurité 3 points.

Entièrement fabriqué en Europe, le quadricycle peut être conduit en France à partir de 14 ans (permis AM) ou 16 ans (permis B1). Son châssis et sa structure indéformable en acier protègent ses occupants, permettant ainsi le transport en toute sécurité de deux personnes en ville.

En pleine expansion en Europe, Birò France, filiale du groupe Estrima, a ainsi annoncé l’ouverture à Paris de son Birò Store, situé 27 rue des archives, dans le 4ème arrondissement. Une nouvelle étape pour le Birò qui a déjà conquis les grandes villes italiennes.

Le Birò est commercialisé à partir de 10 800 €.