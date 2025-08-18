Le succès de la nouvelle Fiat Grande Panda se fait attendre

-38% sur le mois de juin 2025, -23% sur les six premiers mois de l’année 2025. Voilà l’évolution des ventes de la marque Fiat sur le marché de l’Union européenne par rapport aux mêmes périodes de l’année dernière. Le constructeur italien dévisse, mais il doit être sauvé par deux nouveautés importantes (en attendant d’autres véhicules majeurs attendus l’année prochaine).

La première de ces nouveautés importantes est évidemment la 500 thermique qui fera son grand retour à la fin de l’année, aux côtés de la version 100% électrique du modèle. L’autre modèle stratégique est déjà commercialisé chez nous en version 100% électrique et en variante essence à hybridation légère et boîte automatique, c’est la citadine Grande Panda.

Pour l’instant, les ventes ne décollent pas

Fiat place bien évidemment de gros espoirs sur cette nouvelle Grande Panda. La cousine technique de la Citroën C3 affiche à la fois un design séduisant, une praticité remarquable et une tarification serrée. Mais comme le relèvent les spécialistes d’Italpassion, on attend toujours la hausse de ses ventes.

Ils constatent en effet qu’au mois de juillet 2025, la Grande Panda dépasse à peine les 2 000 exemplaires livrés en cumulant les chiffres des principaux marchés connus d’Europe. Sachant que les modèles les plus vendus du marché (Dacia Sandero, Renault Clio...) dépassent régulièrement les 20 000 exemplaires écoulés sur leurs meilleurs mois dans l’Union européenne, on est encore loin du compte pour l’Italienne. En Italie, 1 082 exemplaires de la Grande Panda ont trouvé preneur sur le mois de juillet. C’est une hausse, mais là aussi très loin des meilleures ventes du marché (7 860 exemplaires pour la vieille Panda « tout court » sur ce même mois de juin).

Un problème de production

Toujours d’après Italpassion, les problèmes de production au sein de l’usine de Kragujevac en Serbie où est assemblée la Grande Panda expliquent au moins en partie ce faible rythme des livraisons. Non seulement la résolution de ces problèmes doit permettre au modèle de monter enfin vers une cadence acceptable prochainement (avec un objectif de 500 exemplaires produits chaque jour là-bas), mais l’arrivée de la version d’entrée de gamme de la Grande Panda doit aussi l’aider à booster ses ventes. Et dans un contexte où le groupe Stellantis cherche à redevenir rentable le plus vite possible, son succès commercial est exigé.