Tout le monde parle de la future Fiat Grande Panda d'entrée de gamme

Pour l’instant, la nouvelle Fiat Grande Panda laisse le choix entre la motorisation 100% électrique (113 chevaux et 44 kWh de batteries) et la variante essence à hybridation légère et boîte automatique (110 chevaux).

Cette dernière démarre désormais au prix de 17 900€ depuis l’ajout d’une finition de base « Grande Panda » au catalogue, avec une présentation intérieure plus dépouillée que celle du niveau « Pop » (optiques sans LED, jantes tôlées noires, pas d’écran tactile central à l’intérieur…).

Bientôt la Grande Panda à boîte manuelle

Comme nous l’avait confirmé l’équipe de Fiat lors du lancement commercial de la Grande Panda Hybrid il y a quelques semaines, le constructeur italien doit prochainement introduire une version encore moins chère de cette nouvelle citadine.

Une version qui se contentera d’une déclinaison 100% thermique du petit bloc essence de 100 chevaux, associé à une boîte manuelle. On trouve déjà ce groupe motopropulseur sur la Citroën C3 basée sur le même châssis, affichée à 15 850€ dans sa finition You (contre 14 990€ à son lancement l’année dernière).

Moins de 16 000€ ?

L’équipe de Fiat nous avait parlé d’un prix de base situé aux environs des 16 000€ pour cette future Grande Panda essence à boîte manuelle, mais les spécialistes d’Italpassion évoquent un tarif à 15 000€ environ. On parle peut-être du prix italien de cette voiture fabriqué en Serbie et pas du nôtre, sachant que la Grande Panda Hybrid y coûte 16 900€ c’est-à-dire un peu moins cher que chez nous.

Cette Grande Panda à boîte manuelle sera probablement déterminante pour Fiat qui espère augmenter significativement ses volumes de ventes après de longues années de perte de vitesse sur le marché européen.