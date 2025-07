Le restylage de la Mercedes Classe C break en balade en Andalousie.

C’est en Andalousie que traînent aujourd’hui nos chasseurs de scoop. Et leur périple a été fructueux puisqu’ils viennent de nous adresser des photos de la Mercedes Classe C break restylée. Une auto qui pourrait être dévoilée bientôt, puisque le Salon de Munich s’approche. Toutefois, la commercialisation de cette auto n’est prévue que pour l’année prochaine.

La face avant qui est bien camouflée de la Mercedes Classe C break restylée laisse apparaître quelques détails des modifications opérées par ce lifting, dont les feux de jour en forme d’étoiles seront intégrés aux projecteurs. La calandre est malheureusement trop camouflée pour nous en dire plus.

Une signature lumineuse stylée

C’est la signature lumineuse, à l’avant comme à l’arrière, qui différenciera le plus les versions restylées de la Mercedes Classe C du modèle actuel qui est toujours au catalogue de la marque. Pour les feux arrière du break on se contentera de supputations puisque les camouflages sur ces éléments sont importants. Cependant, il y a de fortes chances qu’à l’instar de la berline, des éléments étoilés fassent leur apparition.

Mercedes ose le 100 % électrique mais seulement pour la berline

À l’occasion du restylage de la Mercedes Classe C on devrait découvrir également la nouvelle Mercedes Classe C 100 % électrique qui ne sera disponible qu’en carrosserie berline. En revanche pour la version thermique, pas question de se passer d’une carrosserie break que les automobilistes allemands apprécient. Sous le capot, l’offre mécanique thermique électrifiée (micro-hybride et hybride rechargeable) devrait être reconduite telle quelle.