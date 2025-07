Une Citroën GT virtuelle mais bien réelle - "Dans le regard d'Eddy Clio" par Manuel Cailliot

Oui, j'avoue, j'ai un faible pour les Citroën. Et il se peut aussi que j'aie "un peu" joué à Gran Turismo, fut un temps insouciant aujourd'hui révolu. Et les clichés que je voudrais mettre en avant aujourd'hui font la jonction entre les deux, de la façon la plus exceptionnelle possible. Car ces "photos du jour" du 25 décembre 2008 (la date ne s'invente pas) ont une histoire.

En effet, ce n'est pas tant l'auto en elle-même qui m'a séduit, même si on y reviendra, elle mérite amplement le détour, mais les anecdotes autour de ce shooting réalisé par Eddy de manière totalement impromptue, et qu'il raconte si bien. En effet, le plus souvent, les photos du jour d'Eddy trouvaient leurs origines, leurs sujets, dans les manifestations sportives ou les rassemblements d'anciennes. Lieux où Eddy se rendait "exprès" pour y trouver de la matière. Avec le succès que l'on connaît.

Mais ici, rien de tout cela. Au contraire, une coïncidence totale, un hasard dont lui seul a le secret (si vous saviez, il pourrait écrire des bouquins entiers).

Tout commence par un rendez-vous avec d'autres membres de la rédaction, pour partager un stage de pilotage collectif, sur le circuit de Mortefontaine, dans l'Oise. Dès l'arrivée, un lointain mais doux bruit de mécanique "au moins 8 cylindres" chatouille les oreilles des collègues, et réveille l'instinct d'Eddy. Mais si les oreilles écoutent et se régalent, les yeux, eux, en sont pour leur grade.

La surprise Citroën GT Concept

Pourtant, c'est sûr, ça roule vite, très vite. Mais quelle peut bien être cette auto mystère aux borborygmes si évocateurs ? La réponse arrivera bientôt. Lors d'exercices de pilotages sur l'immense aire plane du circuit, Eddy et ses compères voient débarquer sur l'anneau de vitesse une flèche blanche rapide comme l'éclair. Ils n'en croient pas leurs yeux : c'est la Citroën GT Concept. Un exemplaire resté unique, à l'esthétique plus que flamboyante, comme vous pouvez le constater, que Citroën a décidé de produire "pour de vrai". Une fabrication inutile à la base, car cette auto est conçue pour figurer de façon entièrement virtuelle dans le jeu vidéo "Gran Turismo", Opus 5, bien connu des passionnés de course automobile sur console Playstation. Une franchise apparue en 1997 et qui continue de rassembler les amateurs de réalisme et de finesse de pilotage.

La marque aux chevrons aurait pu se satisfaire d'une maquette grandeur nature, mais non, elle a planché pendant 8 mois sur la fabrication d'un concept roulant. Et pas a minima. La Citroën GT Concept, grâce à son V8 américain en provenance de la Ford GT, poussé à pas moins de 640 ch, roule. Et roule fort (V-max de 330 km/h), la preuve ce jour-là. Mais moins fort que dans le jeu vidéo, où sa pile à combustible à hydrogène alimente 4 moteurs, pour une puissance totale de 789 ch et une vitesse maxi de 420 km/h. Parlez-nous en si vous l'avez pilotée dans le jeu !

Il pensait prendre des photos en douce, on lui ouvre grand les portes !

Mais revenons au shooting. Notre Eddy et son Canon toujours en bandoulière, devant cette vision presque irréelle, sort le téléobjectif et shoote quelques photos en douce. Il ne faudrait pas se faire remarquer. Las, après une démonstration magistrale de drift accompagnée des rugissements du V8, l'auto s'arrête à côté du "spotter" du jour. Gloups...

- "Vous preniez des photos de la voiture, non ?" (goutte de sueur sur le front d'Eddy)

- "Hein ? Moi ? Non... Enfin pas trop, vite fait quoi..." (sifflote)

- "Non mais attendez, là la voiture est super sale. On va aller la laver, et ensuite vous pourrez faire de plus belles photos" (air entendu...)

Il n'y a qu'à Eddy que ça pouvait arriver. Le résultat, vous en avez un aperçu ici, et l'intégralité ici. Merci Eddy, et Merci Citroën pour avoir osé rendre réelle une caisse de jeu vidéo.