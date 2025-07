Bientôt un rapport obligatoire sur l'état de santé de la batterie ?

Le dernier baromètre de l’occasion de La Centrale paru début juillet confirmait une tendance encourageante, celle de la baisse des prix. Un marché qui avantage les personnes en quête d’une électrique puisque pour la première fois le prix moyen d’un VE passe sous la barre des 20 000 €, suite à une baisse de 3 000 € en un an.

Le marché du VEO (véhicule électrique d’occasion) est en pleine croissance puisque les ventes ont été multipliées par sept entre janvier 2021 et décembre 2024.

Près d’un acheteur sur deux si dit se dit prêt à envisager l’achat d’une watture d’occasion. Pourtant, elles ne représentent que 3,3 % du total des transactions d’occasion. Le sondage réalisé en partenariat avec La Centrale (*) révèle pourtant que les motivations d’achat sont en phase avec les bénéfices des VE :

Des aides financières

Afin de pousser les acheteurs à se diriger vers l’électrique et démocratiser la watture d’occasion, l’Avere met en avant trois recommandations : « mieux informer et accompagner les acheteurs » en mettant notamment en avant les atouts du VEO. Ensuite, « faire du VEO une option économiquement attractive » en proposant des aides financières comme une prime à la conversion ou encore un prêt à taux zéro.

Enfin, l’étude indique qu’il faut « renforcer la transparence et la confiance autour de la batterie » en affichant de façon systématique l’état de santé de la batterie (SoH) dans les annonces et de rendre obligatoire un rapport de cet état de santé. C’est peu de dire que ce critère conditionne la valeur de la voiture, jusqu’à 50 % dans le cas d’une occasion.

Si cette donnée n’est pas communiquée actuellement dans les annonces, il est possible d’en prendre connaissance auprès des vendeurs professionnels. C’est plus compliqué pour un particulier, même si un passage dans un atelier de la marque permet de l’obtenir. À noter toutefois que Tesla donne accès à ce test à ses utilisateurs depuis mars dernier, une idée qu'il serait bon de généraliser. Seulement, le SoH est davantage une estimation qu’une valeur exacte, dont la méthode de calcul est propre à chaque constructeur. L’Avere souhaite une « standardisation de la méthode de calcul […] pour renforcer la fiabilité et la comparabilité des informations ».

Vers une garantie à vie ?

Globalement, les batteries des VEO sont en bon état. Une étude menée par MyBatteryHealth montre que 94 % d’entre elles affichent un état supérieur à 80 %. Un résultat inférieur à 75 % est souvent considéré comme un seuil critique par les experts du secteur.

Enfin, le dernier levier reste la garantie. Plutôt timides au départ, la plupart des constructeurs garantissent désormais leur batterie 8 ans ou 160 000 km. L’Avere souhaite aller plus loin avec en proposant « une garantie constructeur étendue à 12 ans, voire une garantie à vie couvrant la durée de vie utile estimée des batteries, par exemple jusqu’à un seuil de 70 % de SoH ».

() Période de sondage du 25/04/2025 au 30/04/2025, échantillon de 1 000 Français intentionnalistes VO, interrogés sur l’achat d’une voiture d’occasion.