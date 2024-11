Les batteries des voitures électriques d’occasions en bien meilleur état que prévu

Les batteries des voitures électriques vieillissent bien. Une étude menée par MyBatteryHealth prouve leur bonne capacité à affronter le temps et les kilomètres.

L’analyse réalisée au niveau mondial par l’entreprise de diagnostic des batteries, montre que 94 % des véhicules d’occasion présentent un State of Health (SoH) supérieur à 80 %. Une petite tranche de 4 % aurait un état de santé supérieur à 75 %, et seulement 2 % des véhicules d’occasion présentent un SoH inférieur à 75 %.

Les tests ont été effectués sur un panel représentatif de plus de 40 000 véhicules électriques et hybrides de toutes marques, affichant une moyenne de 88 000 km au compteur. Ces résultats apportent une nouvelle perspective sur la durabilité des batteries et laissent entrevoir un marché des véhicules électriques d’occasion beaucoup plus solide que prévu.

Bonne durabilité des batteries

Le SoH mesure la capacité restante d’une batterie à emmagasiner et à délivrer de l’énergie par rapport à sa capacité initiale. En d’autres termes, un SoH de 100 % indique une batterie neuve et entièrement fonctionnelle, tandis qu’un SoH de 80 % signifie que la batterie ne dispose plus que de 80 % de ses capacités de stockage d'énergie.

Un SoH inférieur à 75 % est souvent considéré comme un seuil critique par les experts du secteur. Cela se traduit par une réduction notable de l’autonomie du véhicule mais aussi sur la dégradation des capacités de la batterie.

À titre d’exemple, une batterie de 52 kW, dotée d'un SoH de 75 % dispose d' une capacité résiduelle de 39 kWh (52 x 75 %). Considérant une consommation moyenne de 15 kWh/ 100 km, son autonomie sera d'environ 260 km, contre un peu plus de 345 km avec le même véhicule neuf.

Rassurant pour le marché de l'occasion

Par ailleurs la batterie est généralement garantie 8 ans ou 160 000 km (selon les marques). Dans ce laps de temps, si le SoH de la batterie passe en dessous de 70 %, le constructeur s'engage à réparer ou à remplacer la batterie.

Cela met en lumière la fiabilité des batteries des véhicules électriques, même après plusieurs années d’utilisation. Les résultats de MyBatteryHeakth, corroborent l’étude du site d'évaluation des autos à batteries Reccurent (avril 2024). Sur 15 000 voitures électriques mises en circulation entre 2011 et 2023 le remplacement de la batterie a concerné seulement 1,5 % d’entre elles. Dont la grande majorité sur des modèles mis à la route avant 2015.

L'étude de MyBatteryHealth, met également en exergue la meilleur résistance des batteries. Leur moyenne d’usure est d’environ 1,8 % par année d’utilisation. À l’avenir non seulement les batteries disposeront de plus d'autonomie, mais leur durabilité va encore augmenter. Un constructeur chinois a récemment évoqué l'avènement d'une pile capable de couvrir 1 million de kilomètres sans impact majeur sur l'autonomie.