Pour la même autonomie, d'énormes différences de tailles de batteries chez les voitures électriques

Il n’y a pas d’échappatoire aux lois de la physique : un gros SUV aura inévitablement tendance à consommer plus d’énergie qu’un modèle compact. Si ces consommations peuvent varier d’une marque à l’autre, un gigantesque SUV familial se montrera fatalement moins frugal qu’un modèle aux dimensions moins grandes. Bertrand Moreau, un passionné d’automobile, s’est amusé à comparer le rapport entre taille de la batterie et autonomie maximale sur plusieurs modèles de catégories différentes.

Il a d’abord pris comme référence la Renault Mégane E-Tech dans sa version équipée des batteries de 60 kWh, donnée officiellement pour une autonomie comprise entre 428 et 454 kilomètres d’après Renault selon la finition. Il l’a ensuite comparée à l’Audi Q8 e-tron dans sa version 50 forte de batteries de 95 kWh, donné officiellement pour une autonomie comprise entre 411 et 477 kilomètres d’après la fiche technique. Avec une autonomie définie à 450 km pour la Française et 453 km pour l’Allemand, il a ensuite étudié les masses des batteries intégrées dans les véhicules. Sachant que la batterie de la Renault pèse 394 kg et celle de l’Audi 704 kg, cela représente une différence de 309 kg. Même si l’estimation de l’autonomie diffère en fonction de la finition choisie pour les deux modèles, on peut effectivement considérer qu’elle est similaire malgré l’énorme différence de taille des batteries.

Bertrand Moreau glisse aussi la différence de taille de batterie entre un Volkwagen ID.4 Pro et ce Q8 e-tron dans sa version 55 avec les plus grosses batteries de 114 kWh (pesant 728 kg). Là aussi, l’écart est significatif pour une autonomie similaire à peine au-dessus des 530 km. Certains mastodontes comme le nouveau Volvo EX90 font légèrement mieux à ce niveau, avec 590 km d’autonomie annoncée pour des batteries de 111 kWh de capacité. Mais le rapport restera très proche de l’Audi dans l’absolu. Bref, il faut des batteries plus grosses sur un énorme SUV que sur un modèle compact pour arriver au même chiffre d’autonomie. Cette dernière affirmation ressemble à une lapalissade (et d’ailleurs l’ID.4 n’est pas si petit que ça), mais la mise en perspective de ces chiffres est quand même impressionnante.

Un Mazda MX-30 peu efficient

Le tableau de Bertrand Moreau illustre également la très mauvaise efficience du Mazda MX-30 électrique. A peine plus gros que la Mégane E-Tech et pas spécialement mal profilé, le Japonais possède des batteries légèrement plus petites que la Française dans sa version EV40 (35,5 kWh de capacité utile contre 40 kWh), mais elles sont aussi plus lourdes (310 kg contre 290). Et comme le rappelle ce tableau, la Japonaise n’affiche qu’une autonomie aux environs des 200 kilomètres alors que la Française revendique 300 kilomètres. La différence d’âge des autos (deux ans) et de leur technologie joue sans doute là-dedans, mais la comparaison fait mal à la MX30.