Le nouveau Jeep Cherokee possède un moteur hybride intéressant

Jeep lance actuellement aux Etats-Unis son modèle le plus important : le tout nouveau Cherokee, un SUV familial mesurant 4,78 mètres de long, idéalement taillé pour la clientèle locale. La disparition de l’ancien Cherokee était d’ailleurs l’une des explications données par Stellantis à la baisse des ventes de Jeep sur le marché américain.

Et ce nouveau Cherokee, qui dévoile enfin son intérieur fort d’un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces assorti d’une dalle centrale de 12,3 pouces (avec une planche de bord rappelant un peu celle des modèles de Land Rover), donne enfin des détails sur ses motorisations.

Un moteur hybride parfait pour l’Europe ?

Sous le capot du nouveau Cherokee, on trouve un inédit groupe motopropulseur de type « full hybride » (c’est-à-dire non rechargeable mais plus électrifié qu’une simple hybridation 48 volts). Ce groupe motopropulseur utilise un 4 cylindres turbo de 1,6 litre essence développant 179 chevaux et 300 Nm de couple, associé à deux moteurs électriques, une batterie de 1,08 kWh et une transmission de type CVT. Il revendique une puissance maximale cumulée de 213 chevaux et un couple de 312 Nm, mais aussi une consommation mixte de 37 mpg soit environ 6,36 l/100 km. Pesant tout de même 1 948 kg sur la balance, ce Cherokee hybride reposant sur la plateforme STLA Large possède de série quatre roues motrices.

Cette motorisation est intéressante car elle conviendrait sans doute aux normes européennes privilégiant les moteurs à la consommation raisonnable. Et elle pourrait logiquement se retrouver sous le capot d’autres grands modèles du groupe Stellantis, par exemple les futurs Alfa Romeo Giulia et Stelvio également basés sur la plateforme STLA Large.

D’où vient ce moteur ?

On se demande aussi si ce 4 cylindres turbo de 1,6 litre a un lien avec le bloc présent sous le capot des nouveaux hybrides rechargeables du groupe Stellantis en Europe comme le Peugeot 3008 ou l’Opel Grandland. D’une puissance cumulée de 195 chevaux, ce groupe motopropulseur hybride rechargeable possède un moteur thermique de la même cylindrée revendiquant 150 chevaux et connecté à une boîte automatique à double embrayage. Un choix de transmission donc différent de celui de ce Cherokee.