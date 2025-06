Et maintenant, voici l'arrière du nouveau Jeep Cherokee

Alors que l’ancien patron de Jeep vient de devenir le directeur général de Stellantis, la marque américaine renouvelle plusieurs de ses modèles importants. Il y a quelques jours, elle levait le voile sur le tout nouveau Compass de troisième génération, désormais basé sur la même architecture que le Peugeot 3008, l’Opel Grandland ou le Citroën C5 Aircross.

Et elle a enchaîné en diffusant les toutes premières images du Cherokee de sixième génération, ce SUV familial désormais positionné en face des BMW X3, Audi Q5 et autres Mercedes GLC.

Et maintenant, l’arrière

On connaissait déjà l’avant, voici donc l’arrière du véhicule dans la photo ci-dessus. Notez qu’il ne ressemble pas tant que ça à son petit frère le Compass, avec une poupe qui rappelle un peu celle du Land Rover Discovery.

On ne connaît pas encore les dimensions exactes du modèle, ni le détail de sa gamme de motorisations. Tout ce qu’on sait pour l’instant, c’est qu’il offrira au moins une version « hybride ».

Basé sur la plateforme STLA Large

Alors que le nouveau Compass repose sur l’architecture STLA Medium réservée aux modèles compacts du groupe Stellantis à « petits moteurs », le Cherokee préfère la plateforme STLA Large compatible avec les motorisations thermiques plus généreuses. En toute logique, ce nouveau Cherokee devrait arriver chez nous mais plutôt avec des motorisations hybrides histoire de garantir de faibles niveaux d’émissions de CO2. On en saura plus d’ici la fin de l’année 2025 au sujet de cette voiture.

Il s’agit d’un véhicule capital pour Jeep sur son marché principal, où le Cherokee avait disparu du catalogue en provoquant une baisse des ventes.