Le Compass part pour de nouvelles aventures

Apparu en 2006, le Compass s’est imposé comme un modèle important pour Jeep puisqu’elle s’est écoulée à plus de 2,5 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement. Après presque 10 ans de carrière, il était temps pour la seconde génération de passer la main. C’est donc au tour du 3ᵉ opus de faire aujourd’hui son apparition.

Esthétiquement, celui-ci est radicalement différent de l’actuel. Alors oui, bien évidemment, il y a des points communs avec les autres modèles de la marque, dont notamment la calandre, qui se compose toujours des sept barrettes typiques du constructeur. Les formes sont relativement classiques pour un SUV avec des formes géométriques, avec en particulier un capot horizontal et des passages de roue très rectangulaires. Toutefois, un travail particulier a été apporté à la signature lumineuse, que ce soit à l’avant ou à l’arrière, avec le logo arrière, qui peut s’illuminer comme l’autorise la nouvelle réglementation européenne. Les feux sont pour leur part reliés par un bandeau lumineux.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Connu pour les capacités tout terrain de ses modèles, Jeep va décliner ce nouveau Compass dans une version 4x4 dénommée « Overland » qui bénéficiera d’un style légèrement différent avec une décoration particulière du capot et des boucliers avant et arrière spécifiques permettant des meilleures capacités de franchissement grâce à des angles de fuite et d’attaque améliorés (27° à l’avant et 31° à l’arrière contre 20° et 26° pour la version 2 roues motrices). La hauteur de caisse progresse de 10 mm. Ce Compass sera capable également de franchir des guets de 47 cm de profondeur.

Une version 4x4 uniquement en électrique

Et justement, si vous désirez acquérir la version la plus baroudeuse, il faudra être prêt à dire adieu au moteur thermique, car celle-ci ne sera uniquement disponible en tout électrique. Cette version 4xE, qui disposera d’un moteur sur chaque essieu, développera 375 ch grâce à l'ajout d'un moteur arrière de 64 ch. Un choix difficilement compréhensible. Les Compass deux roues motrices profiteront d’une offre moteur nettement plus étendue. Reposant sur la plateforme STLA-M de plus en plus courante chez Stellantis - la même que celle du Peugeot 3008 – par exemple, il sera possible d’opter pour un moteur microhybridée de 145 ch, un hybride rechargeable de 195 ch et deux versions électriques de 213 et 231 ch. Ces dernières seront alimentées par deux batteries de 73,7 kWh net ou 96,3 kWh net. Elles accepteront des capacités de recharge de 50 kW en alternatif et 160 kW en continu. Les autonomies varient entre 660 km pour la 2 roues motrices et 600 km pour la 4 roues motrices.

À l’intérieur, comme c’est devenu de coutume chez Jeep. La planche de bord est très verticale. L’instrumentation de faible hauteur mesure 10,25 pouces, mais le regard est immédiatement attiré par le large écran multimédia de 16 pouces qui regroupe la plupart des informations, tout en conservant des raccourcis physiques sur sa partie inférieure. Sur ses modèles de présérie, la qualité des matériaux est correcte. En revanche, les rangements dans l’habitacle sont très nombreux.

Un véhicule pour la famille

Mesurant 4,55 m de long, ce nouveau Compass grandit de plus de 14 cm et il en est de même de toutes les côtes avec désormais une hauteur de 1,67 m et une largeur de 1,90 m. L’empattement suit la même tendance (+ 16 mm), ce qui garantit une habitabilité arrière généreuse, que ce soit pour l’espace aux jambes ou la garde au toit. Le coffre se veut aussi pratique avec une contenance de 550 litres, soit un gain de 45 litres par rapport au précédent Compass.

En attendant de connaître précisément la gamme complète de ce Compass. Jeep annonce une édition de lancement dénommée « First Edition » disponible avec deux moteurs (micro-hybridé ou électrique 213 ch avec batterie 74 kWh) en deux roues motrices. Elle se caractérisera par un équipement riche comprenant les jantes 20 pouces, les projecteurs Matrix LED, la navigation 16 pouces, la conduite semi-autonome de niveau 2, l’aide au stationnement avec caméra 360° et le hayon électrique mains-libres.

Les premières livraisons interviendront en fin d’année. Même si l’ensemble des tarifs ne sont pas connus, on sait d’ores et déjà que la version micro-hybridée deux roues motrices débutera aux environs des 40 000 euros. Comptez près de 47 000 euros pour le Compass électrique le plus accessible.