Partage de données : constructeurs et télématiciens se lient d’intérêt autour de la gestion de flottes et bien au delà

Suivre, analyser, anticiper. La télématique embarquée permet la collecte de toutes les données générées par un véhicule.

Afin d’en faciliter l’accès et d’éviter aux entreprises de monter, a posteriori, un boîtier adapté sur chaque voiture, télématiciens et constructeurs auto ont décidé de proposer ce service « intégré » directement dans leurs modèles.

Récupérer directement les données générées par le véhicule

La plupart des véhicules sont désormais équipés de capteurs connectés qui génèrent des données telles que la géolocalisation, le kilométrage, la vitesse, la consommation, le type de conduite, l’état du véhicule ou encore les informations de maintenance toutes consultables à distance et en direct. Sans avoir besoin de monter « a posteriori » de boîtier adapté.

Les données générées par le véhicule (données télématiques) sont envoyées en direct du véhicule au portail du logiciel de gestion du parc automobile. « Ces données sont sélectionnées en fonction des besoins réels du client, garantissant ainsi efficacité et viabilité économique », explique Alberto Falcione, vice-président des ventes de Targa Telematics qui vient d’annoncer un partenariat européen avec Volvo permettant la remontée directe sur sa plateforme des données de tous les modèles de la marque fabriqués depuis 2015.

Tous les constructeurs impliqués

Tous les grands groupes automobiles ont déjà signé des partenariats avec les principaux télématiciens du marché. Ford, Bmw group, Toyota, Renault, Stellantis … Tous se sont affiliés à des acteurs comme Webfleet, Geotab ou encore Targa Telematics. Pour Dimitrios Merkouris, directeur commercial de Volvo Cars, « les véhicules connectés offrent une opportunité unique de repenser fondamentalement la gestion des flottes. »

Le but pour les constructeurs est de pouvoir intégrer les plus grands noms de la télématique dans leur écosystème afin d'accroitre leur compatibilité avec le plus vaste réseau possible d’entreprises. Chacune ayant adopté l’une ou l’autre des plateformes.

IA, 5G : l’avenir de la télématique embarquée

L’industrie de la télématique embarquée automobile connaît une transformation rapide, portée par plusieurs tendances technologiques majeures. Parmi celles-ci, l’intégration croissante de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analyse avancée des données joue un rôle central. Ces technologies permettent des conseils de conduite personnalisés, des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), ou encore des alertes de maintenance prédictive.

Parallèlement, le déploiement progressif de la connectivité 5G constitue un autre levier de transformation. Grâce à sa faible latence et à la rapidité de transmission des données, la 5G ouvre la voie à de nouvelles applications télématiques.

Elle rend possible une communication en temps réel entre véhicules (V2V), avec les infrastructures (V2I), et plus largement avec l’écosystème (V2X) du véhicule. Ce niveau de connectivité est indispensable pour le développement de la conduite autonome et des services intelligents liés à la mobilité.

La télématique devient un outil clé pour surveiller la sécurité et la performance des véhicules. Pour les flottes, mais également les particuliers. Par exemple elle permet d’actionner automatiquement le système ecall – numéro d’urgence- si le véhicule est impliqué dans un accident grave.

Une croissance de 15 % annuelle

Selon les estimations, 94 % des modèles vendus dans le monde devraient être équipés de systèmes de télématiques intégrés par les constructeurs d’ici 2027. Le marché de la télématique embarquée dans l'automobile a été évalué à 18,4 milliards de dollars en 2023 et devrait avoir un taux de croissance annuel de plus de 15 % entre 2024 et 2032.